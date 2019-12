Aus für Trainer Doll in Nikosia Nach 15 Pflichtspielen ist schon wieder Schluss

Nach nur vier Monaten hat Thomas Doll seinen Job beim zyprischen Rekordmeister Apoel Nikosia wieder verloren. Das teilte der Klub mit. Zugleich beendete der Verein die Zusammenarbeit mit Dolls Co-Trainern Ralf Zumdick und Pasquale Rocco. Gründe zur Trennung von Doll nannte Apoel nicht, der Klub sprach aber von einer "einvernehmlichen Lösung". Erst im August dieses Jahres hatte der Ex-Trainer von Hannover 96 den Job bei Apoel übernommen und einen Vertrag bis 2021 unterschrieben.

Die Trennung überrascht aus sportlicher Sicht. Der Klub hatte erst vor zwei Wochen das Weiterkommen in der Europa League perfekt gemacht. Zuvor konnte das Team unter Doll auch zum ersten Mal seit 2013 den zyprischen Supercup gewinnen.

Da dem Klub aber in den zurückliegenden fünf Ligaspielen nur ein Sieg gelang, war das Team am Samstag nach einem 0:2 bei Olympiakos Nikosia auf Rang vier der Tabelle zurückgefallen. Bedrohlich ist die Lage für den Meister der vergangenen sieben Jahre allerdings noch nicht: Derzeit hat Apoel zwar neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Anorthosis, aber auch noch zwei Nachholspiele. Insgesamt kam Doll auf einen Punkteschnitt von 1,87 in 15 Pflichtspielen.

Zuvor waren auch Dolls Engagements in der Bundesliga bei Borussia Dortmund (2007/2008) und Hannover 96 (2019) sowie in der Türkei bei Genclerbirligi Ankara (2009/2010) von kürzerer Dauer gewesen. Einzig bei Ferencváros Budapest (2013 bis 2018) und dem Hamburger SV (2004 bis 2007) war Doll mehrere Jahre tätig.