Thomas Häßler kann wegen gesundheitlicher Probleme vorerst nicht mehr als Trainer für den Berliner Sechstligisten BFC Preussen arbeiten. »Ich bin momentan nicht in der Lage, eine Mannschaft zu trainieren, solange ich nicht weiß, was ich habe«, sagte der Weltmeister von 1990 der »Bild« am Dienstag.