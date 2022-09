Der gebürtige Berliner mit dem Spitznamen »Icke« hat sich intensiven medizinischen Untersuchungen unterzogen. »Ich bin gespannt, was die Auswertungen nächste Woche ergeben. Ich wurde in fast allen Abteilungen eines Ärztehauses in Charlottenburg auf den Kopf gestellt«, sagte Häßler. Er habe mit vielen Leuten gesprochen und dabei sei wegen ähnlicher Symptome auch das Wort Burn-out gefallen.

Häßler erhält Rückhalt vom Klub und gibt sich kämpferisch

Viele seiner Weltmeisterkollegen von 1990 wie Rudi Völler, Pierre Littbarski, Andreas Brehme oder Thomas Berthold hätten ihn angerufen und ihm Genesung gewünscht. Die Anteilnahme sei überwältigend und gebe ihm viel Kraft, sagte Häßler. »Ich bin ein Kämpfer. Ich will das hinkriegen und so schnell wie möglich an die Seitenlinie zurückkehren«, sagte er.