1. Kein Platz für Thomas Müller

Thomas Müllers Auswechslung in der 56. Spielminute beim 3:0 (1:0)-Sieg bei Schalke 04 könnte stellvertretend für den Rest der Saison stehen: Die vielumjubelte Neuverpflichtung Philippe Coutinho spielte bei Bayern München fortan für ihn.

Mit dem Wechsel stellte Trainer Niko Kovac von seinem 4-1-4-1-System auf ein 4-2-3-1 um. Dem neuen Starspieler steht die Zehn mit seiner Technik und Spielintelligenz nämlich nicht nur auf dem Rücken, sondern auch auf dem Platz am besten. Auf dem Flügel würde dagegen eine seiner wenigen Schwächen zur Geltung kommen: die vergleichsweise geringe Geschwindigkeit.

Weil Coutinho wohl gesetzt ist, egal ob auf der Acht oder Zehn, bleibt kein Platz für Müller. Der 29-Jährige ist wie Coutinho kein Außenspieler, sondern fühlt sich in den Zwischenräumen hinter Robert Lewandowski am wohlsten. Die einzige Variante mit beiden Spielern im Zentrum im 4-1-4-1 wäre bei einer Absicherung wohl zu riskant, möchte man nicht in gegnerische Konter laufen.

2. Thiago und Lewandowski sind unersetzbar

Der Wechsel auf ein für Coutinho passendes System könnte den Bayern auch dabei helfen, die Abhängigkeit von Thiago zu verringern. Nach dem Ausfall des Spaniers beorderte Kovac Rechtsverteidiger Joshua Kimmich in das defensive Mittelfeld, eigentlich sieht Kimmich sich dort am stärksten.

Aber weil Thiago eben kaum zu ersetzen ist und Kimmich auf der Position die Routine fehlt, tat sich der deutsche Nationalspieler über weite Strecken des Spiels schwer. Er nahm weniger am Spiel teil als üblich, dadurch spielten sich die Bayern weniger Chancen heraus. Zudem hatte Kimmich bei der alleinigen defensiven Absicherung Probleme. Mit der Einwechslung von Coutinho spielte Corentin Tolisso die zweite Sechs neben Kimmich. Entlastung statt Belastung.

Martin Rose/Getty Images Robert Lewandowski (Dritter von rechts) ist Anführer der Bayern-Boygroup

Noch größere Probleme dürften die Bayern im Falle eines Ausfalls von Lewandowski bekommen. Alle fünf Tore der bisherigen Bayern-Saison schoss der Stürmer. Er ist nicht zu ersetzen. Abgesehen von Müller, der die Position im Sturmzentrum wesentlich passiver interpretiert, gibt es keine Alternative im Münchner Kader. Die gute Nachricht für den FC Bayern: Der 31-Jährige war in seiner Laufbahn bisher kaum verletzt, in der vergangenen Saison verpasste Lewandowski kein einziges Spiel verletzungsbedingt. Außerdem soll der Angreifer vor der Vertragsverlängerung stehen.

Video Guido Kirchner/dpa

3. Nübel ist einer für den FC Bayern

Auch wenn es spielerisch kein Topspiel war, auf der Torhüterposition kamen die Zuschauer am Samstagabend auf ihre Kosten. Alexander Nübel gilt als designierter Nachfolger von Manuel Neuer, im direkten Aufeinandertreffen zeigte er, warum.

Jörg Schäler/Getty Images Alexander Nübel ist Kapitän von Schalke 04, aber wie lange noch?

Nübels Bewegungsabläufe im Torwartspiel sind flüssig, seine Reflexe ebenso schnell. Und auch im Spiel mit dem Fuß macht Nübel eine ähnlich gute Figur wie Neuer: Den Ball im Spielaufbau unter Druck mit zwei Kontakten von der einen Seite gezielt auf die andere zu verlagern, das stellt für einige Bundesligatorhüter ein unüberwindbares Hindernis dar. Für Nübel und für Neuer ist das gar kein Problem.

Passend dazu flachsten die beiden Kapitäne bereits vor Anpfiff im Spielertunnel. Da scheinen sich zwei zu verstehen.

Der größte Unterschied - abgesehen von der Erfahrung Neuers - ist, dass Nübels Spiel noch nicht so nicht waghalsig ist. Während Neuer nur sechs Minuten für sein erstes Manöver mit dem Kopf außerhalb des Strafraums brauchte, scheint Nübel eine etwas ausgeprägtere Risikoabwägung zu haben. Die dürfte er angesichts seines auslaufenden Vertrags derzeit auch abseits des Platzes brauchen. Womöglich führt sie ihn nach München.