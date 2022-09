Als Ersatz für Werner und Lukaku Tuchel holt Aubameyang zum FC Chelsea

Medienberichten zufolge waren mindestens vier vermummte Personen am frühen Montagmorgen über den Garten in das Haus des Profis in Castelldefels bei Barcelona eingedrungen. Aubameyang, seine Frau Alysha und mehrere Gäste seien gegen ein Uhr morgens überrascht und unter anderem mit Schusswaffen und Eisenstangen bedroht worden. Ob der Überfall beim späten Wechsel Aubameyangs eine Rolle gespielt hat, ist nicht bekannt. Der Angreifer hätte nach der Verpflichtung von Robert Lewandowski vermutlich überwiegend auf der Ersatzbank gesessen.

Chelsea hatte in dieser Transferperiode mit Romelu Lukaku und Timo Werner zwei Stürmer abgegeben, Raheem Sterling ist als Außenbahnspieler kein direkter Ersatz. In den bisherigen Saisonspielen hatte Sterling trotzdem an der Seite von Kai Havertz im Sturmzentrum gespielt, das dürfte sich nun mit der Verpflichtung Aubameyangs ändern. Chelsea hat in dieser Saison fast 280 Millionen Euro für Transfers ausgegeben.