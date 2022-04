Thomas Tuchel und Real Madrid, das hatte schon eine Vorgeschichte. Im Dezember 2016 debütierte der Deutsche mit Borussia Dortmund im Fußballtempel Santiago Bernabéu. Heraus kam ein höchst unterhaltsames 2:2, vorher und nachher dominierte der aufkommende Trainerstar die Berichterstattung. Bei Real etablierte er sich weit oben auf der immer offenen Kandidatenliste. Eindruck vieler Beobachter: Dieser Mann hat gewiss nicht zum letzten Mal im Bernabéu gecoacht.

Nach einem weiteren Besuch mit Paris Saint-Germain (Gruppenphase 2019, ebenfalls 2:2) und einem mit Chelsea im Ausweichstadion auf dem Trainingscampus vorige Saison (1:1) kam es am Dienstag zu Tuchels Reifeprüfung im Bernabéu. Ein K.-o.-Spiel als Titelverteidiger, mit einem überraschenden Rückstand aus dem Hinspiel. Die Erwartungen waren hoch an einen, der mittlerweile längst etablierter Trainerstar ist. Und auch, wenn Chelsea letztlich an den ungreifbaren Elementen europäischer Nächte scheiterte: Tuchel machte sich erneut viele Fans in Madrid.

Als »exzellenten Drehbuchschreiber« lobte ihn die Zeitung »ABC« und mit ihr die gesamte spanische Presse. Schon wie er nach dem 1:3 im Hinspiel das Viertelfinale für verloren erklärte: olé! Wie er bei den folgenden Medienauftritten weiter Trauer trug, wie er von Bergen von Schokolade erzählte, die er zum Fruststudium des Hinspielvideos benötigt hätte: das wurde breit dargelegt als die Kunst eines Trainers, der sich auch auf die Partie im Pressesaal versteht. Tuchel zeigte, dass er genau wusste, wo er hinkommt, und wog das sowieso notorisch leichtfertige Real zusätzlich in Sicherheit.

Kompletter Fußball Und dann war da, natürlich, der Hauptteil: sein Matchplan. Chelsea spielte taktisch nahe an der Perfektion. Körperlich wie vom Trainer gefordert, mit intensivem Pressing, ja. Aber auch geduldig mit dem Ball. Mit langen Passstafetten bemächtigte man sich der Szenerie und zog Reals Abwehr auseinander, durch einen solchen Angriff gelang früh die Führung, die das Weiterkommen wieder in Reichweite brachte. Viel Struktur, optimale Besetzung des Raums, Beweglichkeit der Stürmer, aufrückende Mittelfeldspieler und sogar Verteidiger wie den omnipräsenten Antonio Rüdiger. Es war sehr kompletter, flexibler Fußball, keiner festen Schule zurechenbar: Vintage-Tuchel.

»Sehr stolz« war der Trainer später auf seine Profis, denn sie hatten getan, was ihm wichtig ist, wovon er oft spricht: sie hatten das Spiel »gefühlt«, waren in ihrer Darbietung aufgegangen. Für ihn galt das nicht minder, als er in der Verlängerung eine Taktiktafel auffahren ließ, um noch mal für neue Impulse zu sorgen. Oder als er nach dem Schlusspfiff immer noch über den Platz tigerte. Wohin mit dem Adrenalin? Tuchel gratulierte den Gegnern, tauschte sich fuchtelnd mit Einwechselspieler Saúl aus, der Chelseas letzten geordneten Angriff durch eine falsche Flanke schon im Entstehen vermasselt hatte. Und hatte dem Schiedsrichter ein, zwei Takte zu sagen.

»So ist das eben in der Champions League gegen Real Madrid« An Szymon Marciniak störten ihn besonders zwei Dinge: dass er das vermeintliche 0:3 von Marcos Alonso auf Anweisung des Videoschiedsrichters aberkannte, ohne es selbst zu prüfen. Sowie das arg vertraute Gelächter mit Real-Trainer Carlo Ancelotti nach Schlusspfiff. Aber Tuchel weiß, dass er im Bernabéu keine Hilfe zu erwarten hat, auch dafür hat er genug gesehen in all den Jahren. »Ich sollte aufpassen, was ich sage«, erklärte er später, nur so viel: »So ist das eben in der Champions League gegen Real Madrid.« Für den Deutschen geht es nach einer turbulenten Saison jetzt nur noch um den FA Cup. Im Sommer wird er anderthalb Jahre bei Chelsea sein. Das entspricht so ziemlich dem normalen Zyklus eines Trainers im Klub während der untergegangenen Ägide des Oligarchen Roman Abramowitsch. Ob José Mourinho, Ancelotti oder Antonio Conte, meist lief es nach dem gleichen Schema ab: Erst schnell große Titel, dann bald nur noch kleinere und nicht allzu viel später schon die Trennung.

Was wird in der neuen Zeit, welchen Plan verfolgen die noch nicht ausgewählten Käufer des Vereins? Mehr Kontinuität wie die nationale Konkurrenz von Liverpool mit Jürgen Klopp oder Manchester City mit Guardiola? Oder ein völlig neues Projekt? Man weiß es alles noch nicht. Jedenfalls könnten Investitionen wie die rund 115 Millionen Euro in Romelu Lukaku vorigen Sommer der Vergangenheit angehören, wenn künftig stärker auf die Bilanzen geachtet wird als unter dem russischen Mäzen. Im konkreten Fall hätte das die Beteiligten allerdings vor sich selbst geschützt: der Flop mit seinem belgischen Wunschstürmer, den Tuchel dann nicht gewinnbringend in sein System integriert bekam, ist wohl der größte Makel seiner Amtszeit. Tuchels Werk bleibt kolossal Ansonsten gibt es wenig einzuwenden. Auch wenn diese Saison der angekündigte Angriff auf die Meisterschaft ausblieb – als Tuchel die Mannschaft im Januar 2021 übernahm, rangierte sie im Tabellenmittelfeld und sah nicht gerade wie ein kommender Champions-League-Sieger aus. Sein Werk bleibt soweit kolossal. In Madrid ging der entthronte Titelverteidiger erhobenen Hauptes – aber nicht ohne Symbolik. Vor Reals 1:3 patzte ausgerechnet der vorige Saison so überragende N’Golo Kanté und die letzte Chance auf ein Elfmeterschießen vergab Kai Havertz, der Finalsiegtorschütze vom Mai. Das Ende nur eines famosen Ritts durch Europa? Oder einer ganzen Ära? Die Verträge von Kapitän César Azpilicueta, Vize Jorginho und den Stellvertretern Kanté und Thiago Silva laufen allesamt im Sommer 2023 aus. Die von Andreas Christensen (wohl zu Barcelona) und Rüdiger (noch unbekannt) schon jetzt.

Bild vergrößern Ancelotti und Tuchel beim Hinspiel in London Foto: IMAGO/John Walton / IMAGO/PA Images