»Dies ist eine der schwierigsten Erklärungen, die ich je zu schreiben hatte – und ich hatte gehofft, dass ich das viele Jahre lang nicht tun müsste«: Mit diesen Worten beginnt die Mitteilung von Thomas Tuchel, in der er sich erstmals öffentlich zu seinem Aus beim FC Chelsea äußert. »Ich bin am Boden zerstört, dass meine Zeit bei Chelsea zu Ende gegangen ist«, schrieb der 49-jährige deutsche Coach am Sonntagabend in englischer Sprache auf Twitter .