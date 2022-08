Der 28-Jährige habe »vier Jahre in der Bundesliga gespielt und in Mainz seine Qualitäten regelmäßig unter Beweis gestellt«, wurde Geschäftsführer Sport Fredi Bobic in der Klubbmitteilung zitiert: »Er ist ein gestandener Profi, kennt unseren Trainer aus dieser Zeit und damit auch die Art des Fußballs, den wir spielen möchten.«