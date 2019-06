Die Vertretung der Profi-Fußballer hat Nationalspieler Timo Werner bezüglich seiner Vertragssituation bei RB Leipzig den Rücken gestärkt. Der Europa-Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann von der Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (Fifpro) kritisierte die Äußerungen von Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten, dass der Nationalstürmer entweder verlängern oder für eine handelsübliche Ablösesumme den Verein in diesem Sommer verlassen solle.

Werner, 23, wird als Zugang beim FC Bayern gehandelt. Möglich ist neben einem sofortigen Transfer samt Ablösezahlung auch ein ablösefreier Wechsel im kommenden Jahr, wenn sein Vertrag bei RB endet. Das möchte Leipzig offenbar verhindern. Er glaube "dass es von Timo keine gute Idee ist, in ein letztes Vertragsjahr zu gehen. Das könnte, je nachdem wie seine Leistung ausfällt, auch schwierig werden mit den Fans", sagte Ralf Rangnickam Montag im "Kicker".

Rangnick ist aktuell Cheftrainer und Sportdirektor bei RB, ab 1. Juli gibt er seine Posten an Julian Nagelsmann und Markus Krösche ab und wird im RB-Konzern "Head of Sport und Development Soccer". Er strebe im Fall Werner bis Ende des Monats "eine für alle Beteiligten sinnvolle Lösung" an.

Die Fifpro sieht das kritischt. "Spieler haben selbstverständlich das Anrecht, dass ihre Verträge von Seiten der Vereine eingehalten werden", sagte Baer-Hoffmann bei Sky Sport News HD.

"Nicht hinnehmbar"

Laut der Fifpro habe der Fall Adrien Rabiot in Frankreich gezeigt, dass manche Vereine "Spieler gezielt unter Druck setzen, um einen Ablauf der Vertragslaufzeit zu verhindern, bloß um von späteren Transferzahlungen zu profitieren". Der Vertrag von Rabiot bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus. Nachdem klar wurde, dass der Nationalspieler nicht bei PSG verlängern, sondern den Klub ablösefrei verlassen würde, wurde er nicht mehr im ersten Team eingesetzt - offenbar als Sanktion.

Baer-Hoffmann sieht Parallelen zur Causa Werner: "Sollten sich diese unterschwelligen Androhungen bei Timo Werner fortsetzen, ist dies nicht hinnehmbar. Es ist inakzeptabel, meist junge Spieler, die lediglich ihren Vertrag erfüllen, medial und öffentlich an den Pranger zu stellen", sagte er. Ein Spieler müsse "ohne Druck und Androhungen möglicher Konsequenzen in der Lage sein, diesen einzuhalten und danach frei über den weiteren Verlauf seiner Karriere bestimmen zu können".

RB selbst teilte auf SPIEGEL-Anfrage mit, der Verein habe ein "völlig intaktes Verhältnis zu Timo und seiner Seite - Vorschläge und Aussagen von Externen, die allerdings keinerlei Absprachen mit dem Spieler und interne Vorgänge kennen, nehmen wir zur Kenntnis."