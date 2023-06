+++ Fußball-Transferticker +++ Kroos verlängert bei Real Madrid, Kanté folgt Benzema nach Saudi-Arabien

Kanté wird Teamkollege Benzemas in Saudi-Arabien

N'Golo Kanté verlässt den FC Chelsea ablösefrei und schließt sich bis 2026 dem Al-Ittihad Club an. Das gab der saudische Meister am Mittwoch bekannt. In Dschidda trifft der 32 Jahre alte Franzose, dessen Vertrag in London zum Monatsende ausläuft, auf seinen Landsmann Karim Benzema. Der Weltfußballer wechselte von Real Madrid in die saudische Pro League, die in diesem Sommer mit großen Investitionen alternde Stars aus Europas Top-Ligen zu locken versucht.