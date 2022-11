Weltmeister und fünffacher Champions-League-Sieger

Die wichtigsten Titel im Profifußball hat Kroos bereits gewonnen – zum Teil mehrfach. Mit dem FC Bayern München (Saison 2012/13) und viermal mit Real Madrid (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22) holte Kroos den Champions-League-Pokal, zum Weltmeistertitel der deutschen Nationalmannschaft 2014 trug Kroos als Stammspieler im Mittelfeld bei.

In Madrid spielt Kroos seit Sommer 2014, absolvierte seitdem 381 Spiele für die Königlichen (25 Tore, 86 Vorlagen) und ist im Zentrum neben Luka Modrić einer der Führungsspieler. Zuletzt passierte Kroos in La Liga allerdings ein Missgeschick: Beim Remis gegen den Abstiegskandidaten FC Girona sah der Routinier kurz vor Schluss Gelb-Rot. Es war der erste Platzverweis in Kroos’ Profikarriere.