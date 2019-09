In der Debatte um die Besetzung im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat der Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, laut "Sport Bild" mit einem Boykott der DFB-Elf gedroht. Angesprochen auf ein mögliches Szenario, dass Manuel Neuer von Ersatztorhüter Marc-André ter Stegen abgelöst werden könnte, zitiert das Magazin den scheidenden Bayern-Chef mit den Worten: "Bevor das stattfindet, werden wir keine Nationalspieler mehr abstellen."

Auf die Frage, ob ihn die Situation zwischen Neuer und ter Stegen an die Ablösung des damaligen Stammtorwarts Oliver Kahn vor der WM 2006 durch Jens Lehmann erinnere, antwortete Hoeneß nach Angaben des Magazins nach dem Champions-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad in der Vorwoche: "Nein. Aber wir werden das nie akzeptieren, dass hier ein Wechsel stattfindet."

Auf SPIEGEL-Nachfrage bestätigte Hoeneß, die Sätze gesagt zu haben, aber eben vor einer Woche. Nun relativierte der 67-Jährige die Drohung. In einer Antwort seines Büros heißt es: "Unmittelbar nach unserem CL-Spiel gegen Belgrad hat Herr Hoeneß zu den Diskussionen um die Nummer 1 bei der Nationalmannschaft Aussagen gemacht, die er mit etwas Abstand heute nicht mehr so machen würde. Das Thema ist für ihn längst erledigt und es gibt dazu auch keine weiteren Aussagen von ihm."

Löw will sich nicht beeinflussen lassen

Zu dem öffentlich ausgetragenen Torwartstreit zwischen dem Bayern- und Nationalelf-Kapitän Neuer und ter Stegen vom FC Barcelona hatten sich sowohl Hoeneß als auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge bereits geäußert. Letzterer hatte Bundestrainer Joachim Löw indirekt kritisiert und "Dankbarkeit" gefordert. Hoeneß hatte vom DFB "mehr Unterstützung" erwartet. Es sei "doch klar, dass nur Manuel die Nummer eins ist."

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte bereits auf die erste Bayern-Kritik mit Unverständnis reagiert. Der "Sport Bild" sagte er, er fürchte angesichts der Boykott-Drohung keine Probleme bei der Spieler-Abstellung: "Zumal ein Verein laut Fifa-Statuten zur Abstellung verpflichtet ist."

Löw selbst wollte sich von der Kritik der Bayern in der vergangenen Woche nicht unter Druck setzen lassen. Der "Bild am Sonntag" sagte der 59-Jährige: "Von so was lasse ich mich nicht beeinflussen. Das lässt mich völlig entspannt in die Zukunft blicken."Auch Neuer hakte die Angelegenheit ab. "Für mich ist das Thema eh durch gewesen, das habe ich ja gesagt", sagte er nach dem 4:0 gegen den 1. FC Köln.