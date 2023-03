Conte sagte bei der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel gegen Nottingham Forest, der brasilianische Stürmer habe recht, wenn er seine bisherige Saison als »scheiße« bewerte.

In seinem ersten Jahr bei den Londonern hat Richarlison nur 661 Minuten in der Premier League gespielt – in sieben der 26 Spiele von Tottenham stand er in der Startelf – und hat noch kein Tor erzielt. Seine einzigen Tore erzielte er in der Champions League, aus der Tottenham am Mittwoch nach einem mageren 0:0-Heimspiel gegen die AC Mailand ausschied. Das Hinspiel im Achtelfinale hatte Milan 1:0 gewonnen.