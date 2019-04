Das Fußball-Spektakel für die Ewigkeit endete für Tottenham Hotspur mit einem historischen Erfolg, und da erlaubte sich Trainer Mauricio Pochettino eine Portion Pathos. "Meine Spieler sind Helden", sagte er im Anschluss an das 3:4 bei Manchester City, das den Klub aus dem Norden Londons dank des 1:0 im Hinspiel ins Halbfinale der Champions League befördert hat. Dort wartet nun Ajax Amsterdam (1. und 8. Mai), das zweite Überraschungsteam des Wettbewerbs.

Abgerundet wurde Pochettinos Lobpreisung durch ein paar grundsätzliche Thesen. "Im Sport hat man immer die Chance, Mannschaften zu schlagen, von denen niemand glauben würde, dass man sie schlagen kann", sagte er. Und: "Im Fußball geht es nicht immer nur um Talent, sondern auch um den Glauben an sich und die richtige Mentalität." Die Kleineren können manchmal die Größeren schlagen, sollte das wohl bedeuten.

Tottenham spielt seit Jahren an der Grenze der Möglichkeiten. Die Mannschaft wurde in den vergangenen drei Saisons in der Premier League zweimal Dritter und einmal Zweiter. In der laufenden Spielzeit steht der Klub ebenfalls auf dem dritten Platz und hat gute Aussichten, sich zum vierten Mal nacheinander für die Champions League zu qualifizieren. Und das, obwohl der Verein der Konkurrenz bei den Finanzen deutlich unterlegen ist.

In der englischen Gehaltsrangliste nur auf Platz sechs

Nach übereinstimmenden Berichten belegt der Klub in der Gehaltstabelle der englischen Liga den sechsten Rang. Im Jahr 2017/2018 zahlte Tottenham seinen Profis demnach 148 Millionen Pfund (knapp 171 Millionen Euro). Das sind 75 Millionen Pfund weniger als der FC Arsenal, der in der Gehaltsrangliste auf dem fünften Platz liegt - und nur die Hälfte dessen, was Gehaltsspitzenreiter Manchester United ausgibt. Dass sich die Mannschaft dennoch in der Spitzengruppe etablieren konnte, spricht auch für Pochettino und seine Fähigkeit, junge Spieler zu entwickeln. Deshalb galt er als Kandidat auf den Trainerjob bei Real Madrid und United.

Gerade hat Tottenham seinen Finanzbericht herausgegeben und darin einen Umsatz von 380,7 Millionen Pfund (439,3 Millionen Euro) vermeldet. Das ist Rekord für den Verein, trotzdem liegt er immer noch deutlich hinter den großen Klubs Europas wie Paris Saint-Germain (541,7 Millionen Euro), dem FC Bayern (629,2 Millionen Euro) oder Real Madrid, mit 750,9 Millionen Euro die umsatzstärkste Fußball-Firma des Kontinents. Die Zahlen stammen aus der "Football Money League" der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte.

Bei einem anderen Posten hat Tottenham die internationale Elite allerdings überholt, nämlich beim Gewinn. Die zuletzt umgerechnet 132 Millionen Euro sind der höchste Profit, den jemals ein Verein erzielt hat. Der Grund dafür sind die Einnahmen durch die regelmäßige Teilnahme an der Champions League, der Verkauf von Spielern wie Kyle Walker, der im Sommer 2017 für angeblich fast 53 Millionen Euro zu Manchester City wechselte, und der Umstand, dass die Mannschaft während des Baus der neuen White Hart Lane im Wembley-Stadion spielte. Die Fans hatten ein gespaltenes Verhältnis zu dem Ausweich-Quartier, doch die Einnahmen aus dem Kartenverkauf haben sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt.

Tottenham verzichtete in dieser Saison auf Neuverpflichtungen

Eine weitere und die wichtigste Erklärung für den Rekordgewinn ist die Sparsamkeit von Klub-Vorstand Daniel Levy. Langfristiges Wachstum ist ihm wichtiger als kurzfristiger Erfolg. Nach diesem Grundsatz gibt er sein Geld aus. Oder er gibt es eben nicht aus.

In dieser Saison gelang Tottenham das Kunststück, keinen einzigen Spieler zu verpflichten. Dafür gab es Spott, doch mit dem Vorrücken ins Halbfinale der Champions League hat die Mannschaft bewiesen, dass sie auch mit dem vorhandenen Personal zu großen Taten im Stande ist. Der Erfolg war der zweite Meilenstein für den Klub innerhalb weniger Wochen nach der Eröffnung des neuen Stadions. Den rund eine Milliarde Euro teuren Bau bezahlt der Verein vor allem aus Krediten und Darlehen.

Um weiter zu wachsen, ist die regelmäßige Teilnahme an der Champions League unerlässlich für Tottenham. Laut Trainer Pochettino ist sie sogar wichtiger als Titel. "Trophäen sind nur gut fürs Ego. Für uns ist es im Moment das Wichtigste, immer unter die ersten Vier zu kommen", hatte er im Januar gesagt und damit die Fraktion der Fans und Fachleute bedient, die Tottenham als einen Verein mit Verlierer-Mentalität belächeln.

Doch der Einzug ins Halbfinale der Champions League legt nahe, dass der Klub beides kann: solide wirtschaften - und um Pokale mitspielen.

Manchester City - Tottenham Hotspur 4:3 (3:2)

(Hinspiel: 0:1)

1:0 Sterling (4.)

1:1 Son (7.)

1:2 Son (10.)

2:2 Bernardo (11.)

3:2 Sterling (21.)

4:2 Agüero (59.)

4:3 Llorente (73.)

Manchester: Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Mendy (84. Sané) - De Bruyne, Gündogan, Silva (62. Fernandinho) - Bernardo, Agüero, Sterling

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose (90. Sanchez) - Sissoko (41. Llorente), Wanyama, Dele - Eriksen - Lucas (81. Davies), Son

Schiedsrichter: Cüneyt Çakir

Gelbe Karten: - / Sissoko, Son, Rose, Wanyama