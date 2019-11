José Mourinho ist neuer Trainer von Tottenham Hotspur. Das gab der Premier-League-Klub bekannt. Elf Monate nach seinem Ende bei Manchester United hat der 56-Jährige bei den Spurs hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

"Ich freue mich darauf, mich einem Klub mit einem so großen Erbe und so leidenschaftlichen Unterstützern anzuschließen", wird der Portugiese in der Mitteilung zitiert. "Die Qualität sowohl in der Mannschaft als auch im Nachwuchsbereich begeistert mich. Die Arbeit mit diesen Spielern hat mich hergelockt."

Lesen Sie hier mehr über Mourinho:

Der Feldherr, der aus der Zeit fiel.

Mourinho ersetzt Mauricio Pochettino, von dem sich der Klub am Dienstag getrennt hatte. Die Spurs hatten damit auf die sportliche Talfahrt reagiert. Tottenham läuft in der Premier League auf Platz 14 nach zwölf Spieltagen den Erwartungen weit hinterher. Pochettino, der 2014 vom FC Southampton nach Nordlondon gekommen war, hatte die Spurs noch vor fünf Monaten ins Champions-League-Finale gegen den Ligakonkurrenten FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp geführt. 2017 wurde der Klub Vizemeister.

"Mit José haben wir einen der erfolgreichsten Manager im Fußball", sagt Präsident Daniel Levy. "Er verfügt über einen großen Erfahrungsschatz, kann Teams inspirieren und ist ein hervorragender Taktiker. Wir glauben, dass er Energie und Glauben in die Kabine bringen wird."