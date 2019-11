In der Liga nur Platz 14, in der Champions League ein 2:7-Debakel gegen Bayern München - nach dem Höhenflug in der vergangenen Saison verlief die Hinrunde der Spielzeit 2019/2020 bislang enttäuschend für Tottenham Hotspur. Zehn Tage nach dem 1:1 gegen Aufsteiger Sheffield United hat sich der Klub nun von Trainer Mauricio Pochettino getrennt. Das gaben die Spurs auf ihrer Homepage bekannt.

"Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und sie nicht übereilt getroffen", wird Chairman Daniel Levy zitiert. Allerdings seien "die Liga-Ergebnisse am Ende der vergangenen und der bisherigen Saison sehr enttäuschend" gewesen.

Der Argentinier war 2014 vom FC Southampton nach Nord-London gekommen und hatte den Klub seitdem fünfmal unter die ersten Fünf der Premier League geführt. 2017 wurde der Klub Vizemeister. Neben Pochettino wurden auch die Mitglieder seines Trainerteams Jesus Pérez, Miguel D'Agostino and Antoni Jiménez freigestellt.

"Mauricio und sein Team werden immer Teil unserer Klubgeschichte sein", so Levy. Ein Nachfolger für den 20-maligen Nationalverteidiger solle zeitnah präsentiert werden. Pochettino selbst war in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit großen europäischen Klubs, unter anderem Real Madrid, in Verbindung gebracht worden.