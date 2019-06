GERÜCHTE

Kruse soll zu Fenerbahce Istanbul wechseln

Ex-Nationalspieler Max Kruse soll vor einem Engagement beim ehemaligen türkischen Fußball-Meister Fenerbahce stehen. Das berichten die türkischen Tageszeitungen "Sabah Spor" und "Hürriyet". Der 31-Jährige solle in Kürze einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 in Istanbul unterschreiben. Fenerbahce hat sich nicht für den Europapokal qualifiziert. Die abgelaufene Spielzeit beendete der Klub nur auf Platz sechs.

Mit Bundesligist Werder Bremen hatte sich Kruse (elf Tore und elf Vorlagen in der abgelaufenen Saison) nicht über eine Verlängerung seines am Sonntag auslaufenden Kontraktes einigen können. Eine weitere Zusammenarbeit mit den Hanseaten soll an den Gehaltsforderungen des Stürmers gescheitert sein.

Werder Bremen will langfristig mit Trainer Kohfeldt verlängern

Noch einmal Werder: Schon zwei Jahre vor Ablauf des aktuellen Vertrags ist Werder Bremen an einer noch langfristigeren Bindung mit Trainer Florian Kohfeldt interessiert. "Wir haben bei Florian und seinem Berater hinterlegt, dass wir uns eine Zusammenarbeit über 2021 hinaus vorstellen können", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann dem "Weser-Kurier".

Fabian Bimmer / REUTERS Florian Kohfeldt

Der Bremer Coach hatte die Hanseaten in der vergangenen Saison im DFB-Pokal bis ins Halbfinale und in der Bundesliga bis auf den achten Platz geführt und damit die Qualifikation für die Europa League knapp verpasst. Am Ende der abgelaufenen Saison hatte der 36-Jährige gesagt: "Ich bin bei Werder, ich bleibe bei Werder, und ich habe nicht das Gefühl hier weg zu müssen."

FC Bayern soll an Stuttgarts Talent Kabak interessiert sein

Abwehrspieler Ozan Kabak vom VfB Stuttgart hat laut "Kicker" das Interesse des FC Bayern geweckt. Demnach sollen sich für diese Woche "Vertreter des FC Bayern zu einem Austausch" mit dem Management des türkischen Talents angekündigt haben. Außerdem sollen der FC Schalke 04, die AS Monaco, Manchester United, West Ham United und die AC Mailand am 19-Jährigen interessiert sein.

Kabak war erst vor einem halben Jahr für rund elf Millionen Euro von Galatasaray zum VfB gewechselt. Dank einer Ausstiegsklausel kann er den Absteiger aber nun für 15 Millionen Euro verlassen. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat sagte kürzlich, dass der Klub nicht mit einem Verbleib des Innenverteidigers rechnet.

HSV steht vor Verpflichtung von Nürnbergs Ewerton

Der Hamburger SV steht unmittelbar vor der Verpflichtung des nächsten Zugangs. Innenverteidiger Ewerton vom 1. FC Nürnberg soll beim Zweitligisten den Medizincheck absolvieren. Zuvor hatten die Franken bestätigt, dass der 30-Jährige vor einem Wechsel steht. Sieben Neue hat der HSV bereits unter Vertrag genommen. Trainer Dieter Hecking hatte zuletzt aber betont, dass sich die Mannschaft bis zum Transferende weiter verändern werde.