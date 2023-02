2 / 8

Eric-Maxim Choupo-Moting, Köln: Heute trifft er regelmäßig für die Bayern, aber 2011 stand Choupo-Moting noch im Dienste des HSV und wollte nach Köln wechseln. Dazu kam es jedoch nicht, Schuld war eine »Fax-Panne«. Beim Übertragen des Vertrags von der Spielerseite nach Köln kam die Seite mit der Unterschrift des Angreifers erst nach 18 Uhr an, als Grund wurde über einen Papierstau spekuliert. Bei der DFL landeten die Dokumente erst nach dem offiziellen Ende der Transferperiode. Auch die Rechtsmittel, die eingelegt wurden, halfen nicht. »Ich habe mit der DFL gesprochen, keine Chance. Das Schicksal wollte es so – er muss in Hamburg bleiben«, sagte Vater Just Choupo-Moting: »Jetzt müssen wir da durch.«