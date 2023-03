In der vergangenen Sommertransferperiode arbeitete der 1. FC Köln fleißig an seinem Kader. Es kamen unter anderem Linton Maina von Hannover 96, Luca Kilian vom FSV Mainz 05 und Angreifer Steffen Tigges aus Dortmund. Dieses Jahr könnte es für Geschäftsführer Christian Keller deutlich ruhiger werden. Der Fußball-Weltverband Fifa verkündete am Mittwochabend, dass der 1. FC Köln wegen der Verpflichtung eines slowenischen Talents vor über einem Jahr in den kommenden zwei Transferperioden keine Spieler registrieren darf. Die Kölner wehren sich gegen das Urteil – und blicken in eine sportlich heikle Zukunft. Die wichtigsten Fragen und Antworten.