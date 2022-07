FC Bayern verliert Talent Yildiz an Juventus Turin

Wie Juventus Turin am Dienstagvormittag mitteilte, erhält Bayern-Talent Kenan Yildiz bei den Italienern einen Vertrag bis 2025. Der 17 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler hatte eine Vertragsverlängerung bei seinem langjährigen Jugendverein in München ausgeschlagen, weil er in naher Zukunft keine Perspektive auf Einsätze bei den Profis erhielt. Die soll er nun in Turin bekommen.