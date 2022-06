+++ Fußball-Transferticker +++ Wechsel von Barças de Jong zu Manchester United wohl vor Abschluss

Nürnberg verstärkt sich mit Daferner

Und noch einen weiteren Angreifer muss Dynamo ziehen lassen: Christoph Daferner wechselt zum 1. FC Nürnberg. Der 24-Jährige ist nach Manuel Wintzheimer (Hamburger SV) und Kwadwo Duah (St. Gallen) der dritte Stürmer-Transfer in diesem Sommer. Daferner erzielte in der abgelaufenen Zweitligasaison in 32 Spielen 13 Tore für den Absteiger aus Dresden.

Hoffenheim gibt Gaćinović fest nach Athen ab

Mijat Gaćinović verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim mit sofortiger Wirkung und schließt sich AEK Athen an. Der Mittelfeldspieler hatte bei den Baden-Württembergern noch einen Vertrag bis 2024, wie die Hoffenheimer am Dienstag mitteilten.

Beim Trainingsauftakt am Sonntag hatte Gaćinović bereits gefehlt, da er für Gespräche freigestellt war. In der Rückrunde der Vorsaison war er an AEK-Stadtrivale Panathinaikos ausgeliehen gewesen. Bei seinem neuen Klub trifft der 27 Jahre alte Serbe auf Steven Zuber, mit dem Gaćinović im Sommer 2020 noch die Arbeitgeber getauscht hatte: Damals war Zuber von der TSG zu Eintracht Frankfurt gewechselt, Gaćinović nahm den umgekehrten Weg.