+++ GERÜCHTE +++

Wechselt Håland in die Serie A?

Kaum ein Talent ist derzeit so begehrt wie Erling Håland. Der 19 Jahre alte Norweger von RB Salzburg kommt in der laufenden Saison auf 28 Tore in 22 Pflichtspielen; laut "Guardian" jagt ihn fast jeder europäische Topklub, aus der Bundesliga galten zuletzt Dortmund und Leipzig als ernsthafte Kandidaten. Geht es nach italienischen Medienberichten, wechselt Håland allerdings zu Juventus.

Laut "Corriere dello Sport" und "Tuttosport" stehe ein Transfer kurz bevor. Falls das stimmt, hätte Juventus etliche Konkurrenten ausgestochen. Allerdings käme der Wechsel überraschend. Zuletzt hieß es, Håland strebe zwar einen Wechsel an, lege aber großen Wert auf Spielpraxis. Bei Juventus aber waren zuletzt Superstar Cristiano Ronaldo und Gonzalo Higuaín, der als Lieblingsspieler von Trainer Maurizio Sarri gilt, im Sturm gesetzt. Beim BVB und in Leipzig wären die Aussichten auf Spielzeit wohl größer. Und dann ist da noch Manchester United. Noch am Sonntag schrieb die "Sun", der englische Klub sein in der Pole Position im Rennen um Håland. Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjær hatte Håland bereits in Molde gecoacht.

+++DONE DEAL +++

Mandzukic wechselt nach Katar

Der Kaderplatz für Håland wäre in Turin jedenfalls frei: Der ehemalige Bundesligaprofi Mario Mandzukic verlässt nämlich Juventus und spielt künftig in Katar bei Al-Duhail. Das gab der Klub bei Twitter bekannt. Der 33-Jährige unterschreibt demnach einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Unter Juventus-Trainer Sarri war der Kroate völlig außen vor, in der Hinrunde blieb er ohne Einsatz.

Der ehemalige Bayern- und Wolfsburg-Stürmer galt vor dieser Saison unter anderem als BVB-Kandidat, zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel zu Manchester United. Bei seinem neuen Klub trifft Mandzukic auf Mehdi Benatia, mit dem er schon bei Juventus zusammen spielte.

+++ VOR DEM ABSCHIED +++

Can wohl vor Wechsel im Winter

Nochmal Juventus: Auch Emre Can spielt dort nur noch eine Nebenrolle. Der deutsche Nationalspieler stand in der laufenden Saison nur sieben Mal auf dem Platz und war auch nicht die Champions League nominiert worden. Laut französischen Medienberichten, darunter "L'Équipe", sieht es danach aus, als würde sich Can nun Paris Saint-Germain anschließen. Auch Dortmund galt als möglicher Interessent. Can war im Sommer 2018 aus Liverpool nach Turin gewechselt. In Paris würde er unter Thomas Tuchel trainieren. Angeblich sei im Gegenzug PSG-Mittelfeldspieler Leandro Paredes Kandidat für einen Wechsel zu Juventus.