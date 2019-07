+++ Transferticker +++ Ødegaard zieht San Sebastian Leverkusen vor

TRANSFERS

Real leiht Ødegaard erneut aus

Martin Ødegaard wird für ein Jahr von Real Madrid an den Ligarivalen Real Sociedad San Sebastian ausgeliehen. Das bestätigten beide Klubs. Der 20-Jährige war Anfang 2015 mit 16 Jahren von Strömsgodset IF zu den Königlichen gewechselt, konnte sich aber bislang nicht durchsetzen und kam in nur zwei Pflichtspielen zum Einsatz. Bereits zweimal war er in die niederländische Eredivisie ausgeliehen worden, zunächst zum SC Heerenveen und in der vergangenen Saison zu Vitesse Arnheim.

Neben San Sebastian soll sich auch Leverkusen um den norwegischen Nationalspieler bemüht haben. Bayer hatte auf eine feste Verpflichtung gehofft, um den Abgang von Julian Brandt zu Borussia Dortmund zu kompensieren.

Raman-Transfer bestätigt

Nun ist es offiziell: Benito Raman wechselt von Fortuna Düsseldorf zu Schalke 04. Beide Vereine bestätigten den Wechsel, die Ablösesumme soll bei knapp 13 Millionen Euro liegen. Der 24-Jährige erhält in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2024. Raman, der mit zehn Treffern und sechs Torvorlagen in der vergangenen Saison der Top-Scorer der Fortuna war, hatte schon vor einiger Zeit erklärt, er würde gern zum FC Schalke wechseln.

Der Transfer habe sich "wie ein Kaugummi" gezogen, hatte Düsseldorfs Sportchef Lutz Pfannenstiel über die Verhandlungen gesagt. Offenbar war ein sportlicher Ersatz für die Fortuna der entscheidende Faktor für eine Einigung. Mit dem Raman-Transfer bestätigten die Klubs, dass Bernard Tekpetey für zwei Jahre von Schalke an Düsseldorf ausgeliehen wird. Der 21-jährige Ghanaer hatte in den vergangenen Saison für Aufsteiger SC Paderborn gespielt und in 32 Zweitliga-Spielen zehn Tore geschossen.

Kompany holt ehemaligen Mitspieler Nasri nach Anderlecht

Der RSC Anderlecht hat den früheren französischen Nationalspieler Samir Nasri verpflichtet. Das gab der Klub bekannt. Nachdem sein Vertrag bei West Ham United ausgelaufen war, wechselt der 32-Jährige ablösefrei. Nasri erhält einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Ein entscheidender Faktor für die Verpflichtung des ehemaligen Spielers von Arsenal und Manchester City könnte der neue Trainer des RSC sein: Vincent Kompany und Nasri standen von 2011 bis 2016 in 116 Spielen für City zusammen auf dem Platz und wurden zweimal gemeinsam englischer Meister.