+++ Kruse geht +++

Max Kruse verlässt Werder Bremen. Das teilte der Klub mit. Der 31-Jährige war 2016 vom VfL Wolfsburg zu Werder gewechselt. Bereits 2007 hatte er im Trikot der Bremer sein Bundesligadebüt gegeben, bevor er über die Stationen FC St. Pauli, SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach 2015 nach Wolfsburg gewechselt war.

Der SV #Werder Bremen wird ohne Max #Kruse in die neue Saison gehen. Der 31-jährige Stürmer wird die Grün-Weißen am Ende der aktuellen Spielzeit verlassen.



Vielen Dank für drei geile Jahre bei uns, Max! Mach es gut!



Für die deutsche Nationalmannschaft hatte Kruse 14 Partien absolviert, seit März 2016 gehörte er nicht mehr der DFB-Auswahl an. Kruse trug seit seiner Rückkehr 84-mal das Trikot der Bremer und erzielte dabei 32 Tore und bereitete 27 Treffer vor. Über seinen zukünftigen Klub ist noch nichts bekannt. (mfu)

+++ Frankfurt verpflichtet Kostic fix +++

Eintracht Frankfurt hat vorzeitig die Kaufoption für Filip Kostic gezogen und den Flügelspieler bis zum 30. Juni 2023 an sich gebunden. Das verkündeten die Hessen einen Tag vor dem letzten Saisonspiel bei Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky), wo der erneute Einzug in den Europapokal erreicht werden soll.

Eintracht Frankfurt hat die Kaufoption bei Filip Kostic gezogen! Der zweijährige Leihvertrag endet damit vorzeitig. Das neue Arbeitspapier läuft bis zum 30. Juni 2023 #SGE #filip2023https://t.co/jg2a4ynLG9 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 17. Mai 2019

Kostic, serbischer Nationalspieler, war im Sommer vom Zweitligisten Hamburger SV eigentlich bis 2020 ausgeliehen worden. (mfu/sid)