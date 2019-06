GERÜCHTE

Paris Saint-Germain stellt Neymar ins Schaufenster

Paris Saint-Germain scheint bereit, Superstar Neymar zu verkaufen. So zumindest interpretierten französische Medien einen Aussagen von Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi, der in einem Interview mit "France Football" davor warnte, dass verantwortungsloses Verhalten nicht mehr akzeptiert werde. "Es wird komplett anders werden. Sie müssen mehr machen, mehr arbeiten. Sie sind nicht hier, um sich zu vergnügen", sagte Al-Khelaifi. Wem dieser neue Umgang nicht gefalle, könne gehen: "Die Türen stehen offen. Ich will hier keinen Promibonus."

Die Sporttageszeitung "L'Équipe" berichtete darüber hinaus, PSG werde erwägen, Neymar im kommenden Transferzeitraum zu verkaufen, wenn das Angebot stimme. Über die Höhe der erwarteten Ablösesumme berichtete die Sportzeitung nicht. Neymar selbst soll seiner Familie bereits mitgeteilt haben, dass er in Paris unglücklich sei. Der 27-Jährige sieht sich derzeit Vergewaltigungsvorwürfen ausgesetzt. In der abgelaufenen Saison war er häufiger aufgefallen, hatte via Instagram einen Schiedsrichter beleidigt und beim französischen Pokalfinale einen Fan ins Gesicht geschlagen.

Hamburg an Schweinsteiger(s Bruder) interessiert

Zweitligist Hamburger SV holt nach Informationen der "Bild" Tobias Schweinsteiger ins Trainerteam. Der neue HSV-Cheftrainer Dieter Hecking habe mit dem ältere Bruder von Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger nach Dirk Bremser seinen zweiten Assistenten gefunden.

Der 37-Jährige war früher Stürmer beim VfB Lübeck und arbeitete zuletzt beim Zweitligisten FC Juniors OÖ, dem Ausbildungsclub des österreichischen Vizemeisters Linzer ASK. Seinen Trainer-Einstand gab Schweinsteiger beim FC Bayern. Mit der U17 wurde Tobias Schweinsteiger als Co-Trainer von Tim Walter Deutscher Meister.

Zieler vor Rückkehr nach Hannover

Ex-Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler soll vor einer Rückkehr zu Hannover 96 stehen. Der Transfer vom VfB Stuttgart ist nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA nahezu perfekt. Zuerst hatten der Sportbuzzer und bild.de am Montag darüber berichtet. Zieler, der bereits zwischen 2010 und 2016 für Hannover spielte, wäre der erste Neuzugang in diesem Sommer beim Bundesliga-Absteiger Hannover. Über die Höhe der Ablösesumme wurde zunächst nichts bekannt.

Zieler wäre nach Christian Gentner, Dennis Aogo und Andreas Beck der vierte bisherige Stammspieler, der Hannovers Mitabsteiger Stuttgart verließe, aber der erste, der trotz eines noch laufenden Vertrags ginge.

TRANSFERS

Nationaltorhüterin Schmitz wechselt nach Montpellier

Torhüterin Lisa Schmitz (27) wechselt zur kommenden Saison vom Bundesligisten Turbine Potsdam zum HSC Montpellier nach Frankreich. Die zweimalige Nationalspielerin erhält beim Tabellendritten der abgelaufenen Spielzeit einen Zweijahresvertrag.

"Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben in einem neuen Land bei einem spannenden Verein", sagte Schmitz. Damit wechselt die gebürtige Kölnerin, die nur knapp den Sprung in den WM-Kader von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verpasst hatte, in die Stadt, in der die DFB-Frauen am Abend (18 Uhr/Liveticker bei SPIEGEL ONLINE, TV: ARD) gegen Südafrika den WM-Gruppensieg perfekt machen können.