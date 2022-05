Mané war zuletzt auch mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Dort könnte er Serge Gnabry ersetzen, der seinen bis 2023 laufenden Vertrag noch nicht verlängert hat und den Klub womöglich im Sommer verlässt. Auch auf der Position des vom FC Barcelona umworbenen Robert Lewandowski könnte Mané spielen.

Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp spielt am Samstag (21 Uhr/TV: ZDF und Dazn) in Paris gegen Real Madrid um die Trophäe in der Königsklasse. Mit den Reds hatte Mané bereits 2019 die Champions League gewonnen.

Chelsea will Leipzigs Gvardiol