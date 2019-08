GERÜCHTE

Der tägliche Neymar

Das Verwirrspiel um Superstar Neymar geht weiter. Trotz anhaltender Diskussionen über einen Wechsel des 27 Jahre alten Brasilianers zum FC Barcelona nahm Neymar am Nachmittag am Training seines Klubs Paris St. Germain teil. Kurz zuvor hatten italienische Medien von einer Einigung zwischen beiden Klubs berichtet. Neymar war 2017 für die Weltrekordsumme von 222 Millionen von Barça zu PSG gewechselt, seitdem gab es immer wieder Berichte über eine Rückkehr des in Paris angeblich höchst unzufriedenen Angreifers.

Barcelonas Präsident Josep Maria Bartomeu weilt am Nachmittag bei der Champions-League-Auslosung in Monaco. Laut spanischen Medienberichten will er dort einen weiteren Vorstoß unternehmen. Zuletzt lagen beide Klubs in Sachen Ablösesumme dem Vernehmen nach noch deutlich auseinander.

BESCHLOSSENE SACHE

Werder holt Lang aus Gladbach

Werder Bremen ist auf der Suche nach einem Abwehrspieler fündig geworden und hat Michael Lang von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Der Rechtsverteidiger wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zum Bundesligisten von der Weser, wie beide Vereine mitteilten. Anschließend verfügen die Bremer über eine Kaufoption für den 28 Jahre alten Schweizer. Nach den Ausfällen der Verteidiger Ludwig Augustinsson, Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp hat Bremens Coach Florian Kohfeldt durch die Lang-Verpflichtung nun wieder etwas mehr Spielraum in der Defensive.

TSG verstärkt den Angriff

Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Niederländer Jürgen Locadia vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt auf Leihbasis bis 2020 zu den Kraichgauern. TSG-Trainer Alfred Schreuder kennt Locadia noch aus dessen Zeit bei PSV Eindhoven. Dort hatte der Stürmer vor seinem Wechsel auf die Insel zunächst in der Jugend und dann auch im Erstliga-Team gespielt. "Er fiel dort schnell durch seine Torgefährlichkeit auf und gehörte auch zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft in den Niederlanden", sagte Schreuder.

Der ebenfalls gehandelte Däne Kasper Dolberg von Ajax Amsterdam wechselt dagegen zum französischen Erstligisten OGC Nizza. Das gab Ajax am Mittag bekannt.