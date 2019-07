+++ Transferticker +++ West Ham United soll Angebot für Frankfurts Haller abgegeben haben

GERÜCHTE

Eintracht-Angreifer heiß gehandelt

Die erfolgreichen Europapokal-Auftritte könnten für Eintracht Frankfurt weitere personelle Veränderungen in der Offensive zur Folge haben. West Ham United soll laut der "Bild"-Zeitung ein Angebot für Angreifer Sébastien Haller abgegeben haben. Demnach soll der Premier-League-Klub 40 Millionen Euro Ablöse für den 25-Jährigen geboten haben.

Vor einem guten Monat war bereits Hallers ehemaliger Sturmpartner Luka Jovic zu Real Madrid gewechselt, Ante Rebic soll ein Angebot von Atlético Madrid vorliegen haben. Auch hier wird über eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro spekuliert. Sollte Eintracht die Spieler ziehen lassen, würde es sich zumindest finanziell lohnen.

TRANSFERS

Rom zahlt Rekordablöse für einen Keeper

AS Rom hat einen neuen Torwart verpflichtet. Pau López kommt von Real Betis Sevilla zum Serie-A-Klub, der den Wechsel und eine Ablösesumme in Höhe von 23,5 Millionen Euro bestätigte. Der 24-Jährige, der in der spanischen Nationalmannschaft die Nummer drei hinter David de Gea und Kepa ist, wird damit zum teuersten Torwart-Transfer der Vereinsgeschichte.

Die Roma hatte erst im vergangenen Sommer Robin Olsen verpflichtet, um den nach Liverpool abgewanderten Alisson zu ersetzen. Der Schwede büßte jedoch schon zum Ende der vergangenen Saison seinen Stammplatz ein. Sein Ersatz war der mittlerweile 36-jährige Antonio Mirante.

VERTRAGSVERLÄNGERUNG

Liverpool bindet Origi langfristig

Der FC Liverpool hat den ursprünglich bis 2020 gültigen Vertrag mit Angreifer Divock Origi vorzeitig verlängert. Über die neue Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben. Nach seiner Leihe zum VfL Wolfsburg war der Belgier in der vergangenen Saison nach Liverpool zurückgekehrt, jedoch selten zum Einsatz gekommen. In den wichtigen Spielen schoss er jedoch für seinen Klub die wichtigen Tore: Im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales gegen den FC Barcelona traf der 24-Jährige doppelt und sicherte nach seiner Einwechslung im Finale mit einem Tor den Triumph der Reds.