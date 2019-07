+++ Fußball-Transferticker +++ Zidane will Bale loswerden

Steht Bales Abschied bei Madrid kurz bevor?

Real Madrids Trainer Zinédine Zidane drängt auf einen baldigen Transfer von Stürmer Gareth Bale. "Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir Entscheidungen treffen müssen", sagte der frühere französische Nationalspieler auf der Pressekonferenz nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern München im Testspiel in den USA.

Bale war vor sechs Jahren für die damalige Rekordsumme von rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach Madrid gewechselt und hat noch einen Vertrag bis 2022. Der 30-Jährige traf in 155 Spielen 78-mal für die Königlichen und gewann mit dem Klub unter anderem vier mal die Champions League. Bale gilt als der Liebling von Klubchef Florentino Pérez, konnte sich im vergangenen Jahr aber weder unter Trainer Santiago Solari, noch unter Nachfolger Zidane empfehlen, der ihn schon abgeben wollte, als er vormals Trainer in Madrid war.

Bei der Partie gegen den Bayern war Bale nicht dabei: "Er wurde nicht in den Kader berufen, weil der Verein an seinem Transfer arbeitet", sagte Zidane. Dieser solle bald stattfinden: "Wenn das morgen passiert, umso besser. Ich hoffe für alle, dass es bald passiert." Der Verein spreche mit dem Klub, zu dem er gehen werde. Um welchen Verein es sich handle, sagte Zidane zunächst nicht. Bales Berater sagte laut "ESPN", es bestehe Einigkeit mit dem Coach über einen Transfer. Bayern-Trainer Niko Kovac verneinte vor dem Aufeinandertreffen mit den Madrilenen, dass sein Verein an einer Verpflichtung des Walisers interessiert sei.

Bayern will Sanches nicht ziehen lassen

Anders als in Madrid sieht es in München aus: Dort spricht man sich für den Verbleib eines Spielers aus. Der deutsche Meister will den mit seiner bisherigen Reservistenrolle unzufriedenen Mittelfeldspieler Renato Sanches nicht abgeben. "Renato Sanches bleibt", erklärte Trainer Niko Kovac am Wochenende in Houston. Der 21-Jährige hatte zuvor Unzufriedenheit über seine geringen Einsatzzeiten geäußert und von "guten Angeboten" gesprochen, die ihm vorlägen. Sanches war 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Bayern gewechselt und zwischenzeitlich schon einmal für ein Jahr an Swansea City ausgeliehen. In der vergangenen Saison kam er in 24 Pflichtspielen zum Einsatz.