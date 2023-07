Nicht qualifiziert, verletzt, auf Abruf nominiert

Für die WM 1978 hatte sich England eben sowenig wie für die EM 1984 qualifizieren können, die EM-Endrunde 1980 hatte er angeschlagen verpasst, in den WM-Kader 1986 schaffte er es nur »auf Abruf«. So blieb ihm nur das WM-Turnier 1982 in Spanien.

Um zu verstehen, wie groß Francis damals war, hilft die Geschichte seines Wechsels zu Manchester City. Die Fans waren ob ihres prominenten Zugangs derart begeistert, dass sie mit 10.000 Anhängern zu seinem ersten Auftritt nach Stoke fuhren – Travis traf zweifach, natürlich.

Zweifach traf der mittlerweile 28-Jährige auch beim Turnier in Spanien. In der Vorrunde gewannen die Three Lions alle drei Partien gegen Frankreich, die CSSR und Kuwait, in der Zwischenrunde blieben sie beim 0:0 gegen Deutschland und Spanien ohne Gegentor und schieden dennoch aus. Der seltsame Modus wurde anschließend abgeschafft, zu spät für Francis.