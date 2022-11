Zweite türkische Liga Fan attackiert Torwart mit Eckfahnenstange

In der Türkei ist der Torwart vom Club Altay aus Izmir beim Stadtderby gegen Göztepe von einem Fan mit einer Eckfahne angegriffen worden. Der Keeper Ozan Evrim Özenc (29) habe dabei eine vier Zentimeter lange Platzwunde am Kopf erlitten, berichtete die Nachrichtenagentur DHA am Sonntagabend. Auf Videos des Vorfalls war zu sehen, wie ein Mann über das Spielfeld rennt und Özenc von hinten angreift und zweimal zuschlägt.