Vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien sagt Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian seine Teilnahme an dem EM-Qualifikationsspiel Frankreichs gegen die Türkei ab.

Le Drian werde am Montagabend nicht zum Fußballspiel im Stade de France in Saint-Denis bei Paris kommen, bestätigten Kreise des Außenministeriums in Paris.

Die türkische Militärintervention hatte zu heftigen Reaktionen in Frankreich und anderen Ländern geführt. Paris fordert eine Sondersitzung der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Die Fußballnationalmannschaft der Türkei hatte sich zuletzt während des EM-Qualifikationsspiel gegen Albanien öffentlich mit dem Militär solidarisiert. Auch die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Emre Can, die ein Foto der Aktion bei Instagram gelikt hatten, waren zuletzt in die Kritik geraten.

Staatschef Emmanuel Macron und die Regierung wollen ein Wiedererstarken des IS verhindern, denn Frankreich wird seit Jahren vom islamistischen Terrorismus getroffen.