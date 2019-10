Politische Gesten im Fußball Was ist erlaubt, was ist verboten?

Gibt es vergleichbare Fälle zu den salutierenden türkischen Fußballern?

In der jüngeren Vergangenheit ereigneten sich vor allem zwei Vorfälle, die ähnlich gelagert sind wie die Salutgesten türkischer Profis aus den Vortagen. Im November 2012 zeigte der kroatische Nationalspieler Mario Mandzukic, damals in Diensten des FC Bayern, beim Spiel gegen den 1. FC Nürnberg den militärischen Gruß. Damals wurde dies als sein Kommentar interpretiert, dass die kroatischen Generäle Ante Golovina und Mladen Markac vor dem Internationalen UN-Tribunal in Den Haag vom Vorwurf des Kriegsverbrechens freigesprochen worden waren.

Im Vorjahr zeigten die Schweizer Nationalspieler Xerdan Shaqiri und Granit Xhaka beim 2:1-Erfolg ihres Teams über Serbien als Torjubel den albanischen Adler. Beide haben Kosovo-albanische Vorfahren - zwischen Serbien und dem Kosovo herrscht nicht erst seit dem Jugoslawien- und Kosovokrieg eine angespannte Atmosphäre.

Was bestimmen die Verbände bei politischen Bekundungen?

Maßgeblich in solchen Fällen ist das Fifa-Disziplinarreglement, daran orientieren sich auch die Kontinental- und Nationalverbände. Darin ist allerdings nicht explizit von politischen Meinungsäußerungen auf dem Feld die Rede. Der entsprechende Abschnitt ist eher allgemein gehalten und lässt ziemlich viel Raum für Interpretationen. In der Auflage von 2019 gibt es das Kapitel "Vergehen während eines Spiels oder Wettbewerbs", in einem Unterpunkt heißt es: "Spieler und Offizielle sind wie folgt zu sperren und können mit einer entsprechenden Geldstrafe belegt werden: für mindestens zwei Spiele wegen jeglichen Provozierens der Zuschauer bei einem Spiel."

Was ist in ähnlichen Fällen passiert?

Die Maßnahmen der Verbände gegen politische Bekundungen auf dem Feld sind sehr uneinheitlich. So kam Mandzukic mit einer Ermahnung des DFB davon, nachdem er selbst einen politischen Zusammenhang abgestritten hatte: "Ich habe mit Politik nichts am Hut." Auch der Verein verzichtete auf Sanktionen.

Shaqiri und Xhaka wurden mit einer Geldstrafe belegt. Die Fifa wertete die Geste lediglich als unsportliches Verhalten, nicht als Provokation. Beide mussten 10.000 Schweizer Franken zahlen. Der Schweizer Mannschaftskapitän Stephan Lichtsteiner, der aus Solidarität zu seinen Mitspielern die Geste in der gleichen Partie wiederholte hatte, kam mit 5000 Schweitzer Franken davon.

Sind politische Bekundungen auf dem Feld also grundsätzlich verboten?

Nein. Wenn sie in Einklang mit den offiziellen Werten der Verbände stehen, sind sie sogar erwünscht. So wurde schon mehrfach vor Spielen ein Aufruf gegen Rassismus im Fußball verlesen. Diese Aufrufe sind allerdings sehr allgemein gehalten.

In welchen Fällen griffen die Verbände ein?

In Einzelfällen, die für Aufmerksamkeit, manchmal auch Aufregung sorgen. Der Liverpooler Profi Robbie Fowler wies 1997 mit einem T-Shirt, das er unter dem Trikot trug und beim Torjubel zeigte, auf die Massenentlassungen Liverpooler Arbeiter hin. Sein Verein belegte ihn mit einer Geldstrafe.

Frankreichs Fußballprofi Nicolas Anelka zeigte 2013 in Diensten von West Bromwich Albion den sogenannten "Quenelle"-Gruß: den ausgestreckten rechten Arm, auf den er die linke Hand legt - angeblich eine Solidaritätsgeste mit dem umstrittenen Comedian Dieudonne M'Bala M'Bala, dem in Frankreich Antisemitismus vorgeworfen wurde. Anelka wurde für fünf Spiele vom englischen Verband FA gesperrt und anschließend von seinem Klub entlassen.

Eine Spielsperre kassierte 2006 der Kapitän von Lazio Rom, Paolo di Canio, nachdem er der Fankurve wiederholt den Römischen Gruß aus der Zeit des italienischen Mussolini-Faschismus gezeigt hatte. Di Canio bekannte sich zum Rechtsextremismus, 2016 wurde er als TV-Experte im italienischen Fernsehen entlassen, weil er sich "Dux", also Führer, auf den Oberarm tätowiert hatte.

Bestraft aus einem ganz anderen politischen Motiv wurde auch ManCity-Trainer Josep Guardiola, der zur Unterstützung der Unabhängigkeit Kataloniens zeitweilig eine Gelbe Schleife am Revers trug. Die FA verhängte gegen ihn 2017 eine Geldstrafe. Dagegen hob die Fifa ihr zunächst verhängtes Verbot gegen die sogenannte Remembrance Poppy bei englischen Fußballern auf: Zum Gedenken an die englischen Kriegstoten im Weltkrieg war die Nationalmannschaft 2017 mit dem Symbol der Mohnblume aufgelaufen. Dies hatte die Fifa dann nachträglich gestattet.

Was war das Besondere am Fall Simunic?

Der kroatische Nationalspieler Josip Simunic, in der Bundesliga unter anderem für Hertha BSC und 1899 Hoffenheim aktiv, wurde 2013 von der Fifa mit einer Zehn-Spiele-Sperre belegt. Er hatte nach dem WM-Playoffspiel gegen Island gemeinsam mit Fans den kroatischen Gruß gerufen, den die faschistische Ustascha im Zweiten Weltkrieg genutzt hatte. In diesem Fall sah die Fifa nicht den Tatbestand der Provokation erfüllt, sondern den der Diskriminierung. Das Reglement sieht in einem solchen Fall eine Sperre von zehn Spielen vor.