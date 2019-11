Entgleisung im Fernsehen Van Basten entschuldigt sich nach "Sieg Heil"-Ausspruch

In den Niederlanden hat hat ein Kommentar des ehemaligen niederländischen Fußballstars und jetzigem TV-Experten Marco van Basten für Aufregung gesorgt. Im Anschluss an ein Interview mit dem deutschen Trainer von Heracles Almelo, Frank Wormuth, auf dem niederländischen Ableger von Fox Sports rief van Basten aus dem Fernsehstudio dem Coach ein "Sieg Heil" hinterher.

Anschließend entschuldigte sich der frühere Fußballer Europas dafür: Dies sei ein "deplatzierter Witz" gewesen. Es sei nicht seine Absicht gewesen, "Menschen zu schockieren, ich entschuldige mich dafür". Auch der Sender sprach von einer "unpassenden Bemerkung, nicht nur heute, sondern an jedem Tag".

Der Spieltag in der niederländischen Ehrendivision an diesem Wochenende sollte bewusst in den Einsatz gegen Rasissmus gestellt werden. In der Vorwoche war bei der Zweitligapartie Den Bosch gegen Excelsior Rotterdam der Rotterdamer Spieler Ahmad Mendes Moreira beschimpft und beleidigt worden, das hatte in den Niederlanden große Empörung ausgelöst. Auch Bondscoach Ronald Koeman, früher ein Teamkollege van Bastens bei Oranje, hatte sich danach deutlich zu Wort gemeldet.

"Jedes Mal wird er (der Rassismus, Anm. d. Red) mit Samthandschuhen angepackt", sagte Koeman. "Man muss das Feld verlassen. Das würden wir als niederländisches Team machen", sagte Koemann.