Hatte sich der überraschend berufene Kapitän Bisseck beim 1:0 der Israelis noch von Turgeman austanzen lassen, sorgte er wenig später nach Freistoßflanke des Hoffenheimers Angelo Stiller per Verlängerung mit dem Scheitel für den 1:1-Ausgleich (26.). Mit einer Rot-Gelben Karte für Israels Mittelfeldakteur Eden Karzev nach Foul an Stiller ging es in die Pause (45.+1).

Deutschland nutzt Überzahl nicht und vergibt auch zweiten Strafstoß

In der zweiten Hälfte schnürte das deutsche Team die Israelis in Überzahl in der eigenen Hälfte ein – schaffte es aber selten zwingend vor das Israelische Tor. Abermals Moukoko und Yannik Keitel (55.) vergaben die ersten Großchancen im zweiten Durchgang.