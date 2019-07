Finalniederlage gegen Frankreich DFB-Juniorinnen verpassen U19-EM-Titel

Deutschlands Nachwuchsfußballerinnen haben den Titel bei der U19-Europameisterschaft verpasst. Die DFB-Auswahl unterlag im Endspiel im schottischen Paisley Frankreich 1:2 (1:1). Das Mindestziel hatte das Team von Trainerin Maren Meinert aber erreicht: Bereits durch den Finaleinzug hatte es sich für die U20-WM im kommenden Jahr qualifiziert.

Gegen Frankreich brachte Nicole Anyomi das DFB-Team früh in Führung (6. Minute). Diese hielt allerdings nur kurz, Sandy Baltimore glich für die Französinnen aus (13.). In der Folge war Deutschland das gefährlichere Team, am Ende betrug das Schussverhältnis 16:8 aus deutscher Sicht. Unter anderem scheiterte Anyomi vor der Pause am Pfosten (40.).

In der zweiten Hälfte traf Maëlle Lakrar nach einer Ecke mit der Hacke zum 2:1 für Frankreich (73.). Dennoch hatten die DFB-Spielerinnen Gelegenheiten zum Ausgleich. Kurz nach dem 1:2 etwa, als Shekiera Martinez an Justine Lerond im französischen Tor scheiterte (77.). Und schließlich in der vierten Minute der Nachspielzeit. Da war es Sophia Kleinherre, der es aus kurzer Distanz nicht gelang, die starke Lerond zu überwinden.

Bereits im Vorjahr hatte das DFB-Team im U19-EM-Endspiel verloren (0:1 gegen Spanien). Letztmals gewann es das Turnier im Jahr 2011.

Die Niederlage war zugleich das letzte Spiel von Meinert als DFB-Trainerin. Im Mai hatten sie und der Verband die bevorstehende Trennung verkündet. Meinert war 14 Jahre lang beim DFB gewesen und hatte dabei zwei U20-WM- und drei U19-EM-Titel gewonnen. Als Spielerin wurde sie mit Deutschland Welt- und Europameisterin.