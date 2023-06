Auch Trainer Antonio Di Salvo verurteilte die Kommentare an seine Spieler aufs Schärfste. »Jede Art von Rassismus und Diskriminierung, das ist unterste Schublade, das geht überhaupt nicht«, sagte der 44-Jährige. Er sei »persönlich schockiert und enttäuscht«.

Unter Druck

Der sportlich unglückliche Start in das Turnier rückte dadurch in den Hintergrund. Dor Turgeman (20.) hatte Israel in Führung gebracht. Der Treffer des deutschen Kapitäns Yann Aurel Bisseck (26. Minute) reichte nur zum Remis. Der erhoffte Auftaktsieg gelang Titelverteidiger Deutschland trotz einer fragwürdigen Gelb-Roten Karte gegen Israels Eden Karzev (45.+2) nicht mehr.