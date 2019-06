Die DFB-Junioren haben bei der U21-EM auch ihr zweites Spiel souverän gewonnen. In Triest siegte das Team von Trainer Stefan Kuntz gegen Serbien 6:1 (3:0). Marco Richter (16. Minute), Luca Waldschmidt (30., 37., 80.), Mahmoud Dahoud (69.) und Arne Maier (90.+2) trafen für den deutschen Nachwuchs. Richter und Waldschmidt hatten bereits beim Auftaktsieg gegen Dänemark (3:1) die Tore für Deutschland erzielt. Für Serbien traf Andrija Zivkovic vom Elfmeterpunkt (85.).

Mit dem zweiten Sieg im zweiten EM-Spiel hat die deutsche U21 die Führung in der Gruppe A gefestigt. Dänemark hat zwar seine zweite Partie gegen EM-Neuling Österreich 3:1 (1:0) gewonnen, kommt damit aber wie Österreich nur auf drei Punkte. Die Sieger der Gruppen A, B und C sowie der beste Gruppenzweite schaffen den Sprung ins Halbfinale.

Sicher, variabel, effizient

Die Serben, die zu Turnierauftakt überraschend 0:2 gegen Österreich verloren hatten, wirkte von Beginn an, als hätten sie bereits mit dieser Europameisterschaft abgeschlossen. Ganz anders die deutsche Elf: Das DFB-Team dominierte die Partie, zeigte sich sicher in der Defensive, variable im Aufbau, effizient vor dem Tor.

In der 16. Minute war es Levin Öztunali mit einem Traumpass durch die konsternierte Viererkette der Serben, den Richter allein vor Boris Radunovic im Tor unterbrachte. Für Richter war es der dritte Treffer im zweiten Spiel. Sturmpartner Waldschmidt zog mit seinen Turnier-Treffern zwei und drei noch vor der Pause nach: Innerhalb von acht Minuten traf er zunächst aus kurzer Distanz nach Querpass von Richter (30.), bevor er einen Konter selbst vom Mittelfeld aus zum guten Ende führte (37.).

Serbien trifft nur vom Punkt

Auf Seiten der Serben dauerte es bis zur 53. Minute, bis Superstar Luka Jovic, der von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid wechselt, erstmals auf das Tor von Alexander Nübel schoss. Doch der bei bis zu diesem Zeitpunkt 15:0 Torschüssen unbeschäftigte Schlussmann von Schalke 04 parierte stark. Auf der Gegenseite durfte sich auch Radunovic mit einer Parade gegen Nadiem Amiri noch einmal auszeichnen (63.), bevor Dahoud aus dem Rückraum zum 4:0 traf (69.) - und Waldschmidt in der 80. Minute mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel und seinem vierten in diesem Turnier auf 5:0 erhöhte.

Der Ehrentreffer für die Serben fiel nach einem Foul von Dahoud im Strafraum vom Elfmeterpunkt durch Zivkovic (85.). Maier setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+2).

Deutschland - Serbien 6:1 (3:0)

1:0 Richter (16.)

2:0 Waldschmidt (30.)

3:0 Waldschmidt (37.)

4:0 Dahoud (69.)

5:0 Waldschmidt (80.)

5:1 Zivkovic (85., Foulelfmeter)

6:1 Maier (90.+2)

Deutschland: Nübel - Henrichs, Tah, Baumgartl, Klostermann - Neuhaus - Maximilian Eggestein (67. Maier), Dahoud - Öztunali (46. Amiri), Waldschmidt, Richter (74. Nmecha)

Serbien: Radunovic - Gajic, Milenkovic, Babic, Bogosavac - Lukic, Racic, Pantic (46. Randjelovic) - Andrija Zivkovic, Jovic (69. Joveljic), Radonjic

Schiedsrichter: Kovacs (Rumänien)

Gelbe Karten: - / Milenkovic, Racic

Zuschauer: 9837