Deutschland steht im Finale der U21-EM in Italien. Im Halbfinale besiegte das Team Rumänien 4:2 (1:2). Im Endspiel am Sonntag wartet der Sieger der Partie Spanien gegen Frankreich, die am Abend um 21 Uhr stattfindet.

Vieles lief in diesem Halbfinale für das deutsche Team ähnlich, wie es auch in den drei Gruppenspielen zuvor gelaufen war. Zum vierten Mal in Folge ging die Mannschaft in Führung. Nadiem Amiri, der zuvor dreimal lediglich von der Ersatzbank in die Partie gekommen war, bedankte sich für seinen Startelfeinsatz bei Trainer Stefan Kuntz mit einem Sololauf durch die gesamte rumänische Hälfte, an dessen Ende er nach zwei Körpertäuschungen den Ball zur Führung an Keeper Ionut Radu vorbeischoss (21. Minute).

Wie im gesamten Turnier agierte die deutsche Defensive aber phasenweise so ungeschickt, dass sie im vierten Spiel hintereinander einen Strafstoß gegen sich bekam und dadurch ein Gegentor kassierte. George Puscas verwandelte nach Foul von Timo Baumgartl an Ianis Hagi; DFB-Torwart Alexander Nübel erreichte den Ball zwar, konnte ihn jedoch nicht abwehren (26.).

Ebenfalls chancenlos war der Schalker Keeper, als Puscas in der 44. Minute am Elfmeterpunkt hochstieg und das 2:1 für Rumänien köpfte. Der Mittelstürmer versuchte es nur fünf Minuten später noch mal aus fast identischer Position (45.+4), dieses Mal war Nübel jedoch schnell genug in der Ecke. Beide Flanken kamen von der rechten deutschen Abwehrseite, wo das DFB-Team sichtlich Probleme hatte.

Robin Koch / REUTERS Erster Startelfeinsatz, zwei Tore: Nadiem Amiri (links)

Doch es gibt noch mehr Konstanten im deutschen Spiel bei dieser U21-EM, etwa die Treffsicherheit von Luca Waldschmidt. Die zeigte er, nachdem Hagi den einlaufenden Mahmoud Dahoud nach einer Ecke zu Boden gerissen hatte, und Waldschmidt den anschließenden Elfmeter sicher verwandelte (51.). Hätte er in der 71. Minute noch mal so zielgenau agiert, wäre es die erneute deutsche Führung gewesen - doch der Freiburger schoss knapp über das Tor. Gleiches gilt für Dahoud, der in der 82. Minute aus guter Position verzog.

Knappe zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit kam Walschmidt frei aus sechs Metern zum Schuss, traf den Ball aber mit dem schwächeren rechten Fuß nicht gut und konnte die Chance nicht nutzen (83.). Genau so aussichtsreich war die Gelegenheit für den eingewechselten Luka Nmecha, doch auch der ließ sie ungenutzt (86.).

Dann machte Waldschmidt es doch noch besser: Aus 20 Metern traf er mit einem direkten Freistoß flach ins Eck des rumänischen Tores (90.). Nur vier später machte Amiri mit seinem zweiten Treffer den Sieg perfekt - ebenfalls per Freistoß (90.+4).

Deutschland - Rumänien 4:2 (1:2)

Deutschland: Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstädt - M. Eggestein (88. Maier), Neuhaus (79. Nmecha), Dahoud (90.+3 Koch) - Öztunali, Waldschmidt, Amiri

Rumänien: Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Baluta, Cicaldau (69. Ciobanu), Man, Hagi, Ivan (55. Coman) - Puscas (87. Petre)

Schiedsrichter: Grinfeld (Israel)

Gelbe Karten: Baumgartl, Tah - Hagi, Ivan

Rote Karte: Pascanu

Zuschauer: 13.000