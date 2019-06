Die deutschen Junioren haben sich in ihrem dritten Gruppenspiel bei der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino 1:1 (1:1) von Österreich getrennt. Das deutsche Tor in Udine schoss Luca Waldschmidt in der 14. Minute, Kevin Danso glich in der 24. Minute per Strafstoß aus.

Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar: Titelverteidiger Deutschland genügte nach dem 3:1 gegen Dänemark und dem 6:1 gegen Serbien ein Unentschieden zum Gruppensieg, Österreich benötigte zwingend einen Sieg, um sich die Chance aufs Halbfinale zu erhalten.

Die erste Chance der Partie hatte der Österreicher Sasa Kalajdzic, der eine scharfe Hereingabe von Husein Balic nur knapp verpasste (13.). Im Gegenzug fiel das 1:0 und erneut war es Waldschmidt, der bereits gegen Serbien mit drei Toren glänzen konnte. Ungefähr 25 Meter vor dem Tor nahm er den Ball an und zirkelte ihn aus dem Stand in den rechten Winkel - ein Traumtor (14.)!

Kalajdzic, immer wieder Kalajdzic

Die deutsche Führung hielt nur zehn Minuten: Nach einem Foul von Torhüter Alexander Nübel an Kalajdzic verwandelte der beim FC Augsburg spielende Danso den berechtigten Foulelfmeter sicher (24.). Österreich war jetzt besser im Spiel und mit der Riesenchance zum 2:1, doch Nübel konnte den Kalajdzic-Kopfball aus kurzer Distanz sensationell abwehren (35.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es wieder Kalajdzic, der per Kopf für Gefahr sorgte - dieses Mal landete sein Versuch am Pfosten.

Robert Jaeger/DPA Nübel verursacht einen unstrittigen Elfmeter

Auch in der zweiten Hälfte blieb Österreich das gefährlichere Team. Der Schalker Nübel bewahrte sein Team erneut vor einem Rückstand, als er in der 57. Minute einen Schuss des frei vor ihm auftauchenden Balic parierte. Da Dänemark im Parallelspiel mittlerweile 2:0 in Führung gegangen war, hätten die Österreicher, um sich in der Dreier-Konstellation mit Dänemark und Deutschland durchzusetzen, drei weitere Treffer erzielen müssen. Die Aufgabe war zu groß, es blieb beim 1:1.

Olympiateilnahme 2020 ist fix

Als Erster der Gruppe B trifft Deutschland am 17. Juni um 21 Uhr in Reggio d'Emilia auf den Zweiten der Gruppe A oder den Ersten der Gruppe C. Der Gegner steht erst nach den abschließenden Partien der Gruppe C fest. Fix ist jedoch, dass die deutsche U21 an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio teilnehmen wird. Durch den Halbfinaleinzug hat sich die Elf von Trainer Stefan Kuntz einen der vier europäischen Plätze gesichert.

Österreich - Deutschland 1:1 (1:1)

0:1 Waldschmidt (14.)

1:1 Danso (24. Foulelfmeter)

Österreich: A. Schlager - Friedl, Danso, Posch, Ullmann - Ljubicic (54. Baumgartner), Lienhart - Horvarth, X. Schlager, Balic (85. Honsak) - Kalajdzic (78. Grbic)

Deutschland: Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs - M. Eggestein (83. Koch), Neuhaus (56. Serdar), Dahoud, Öztunali - Waldschmidt, Richter (56. Amiri)

Schiedsrichter: Andris Treimanis (Lettland)

Gelbe Karten: Nübel, Tah, Henrichs (2., gesperrt) / Ljubicic