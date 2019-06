U21-EM Sechs Tore in der Schlussphase - Rumänien wirft England raus

Wenn es während eines Fußballspiels hin und her geht, ist oft vom Schlagabtausch die Rede. Für das, was die U21-Mannschaften von England und Rumänien in der Schlussphase ihrer EM-Partie zeigten, müsste man aber wohl einen eigenen Begriff erfinden. Nach der 2:4-Niederlage in Cesena ist England ausgeschieden. Sämtliche Treffer fielen dabei nach der 75. Minute.

Die Torfolge sah so aus:

1:0 für Rumänien durch George Puscas (Foulelfmeter/76. Minute).

1:1 durch Englands Demarai Gray (79.).

2:1 durch Ianis Hagi, Sohn der rumänischen Fußball-Ikone Gheorghe Hagi (85.).

2:2 Tammy Abraham (86.).

3:2 Florinel Coman (88.).

4:2 Florinel Coman (90.+3).

Zwischen den Treffern gab es sogar Torchancen, die ungenutzt blieben. Nach dem Abpfiff sank manch englischer Spieler zu Boden, das Aus stand da aber noch nicht fest. Erst durch Frankreichs 1:0 (1:0) über Kroatien später am Abend ist klar, dass die Engländer nicht mehr Gruppenzweiter werden können. Um ins Halbfinale einzuziehen, muss man bei der EM eine der drei Gruppen gewinnen oder der beste Vorrundenzweite des Turniers werden. England hatte bereits sein Auftaktspiel gegen Frankreich am vergangenen Dienstag 1:2 verloren.

Das Aus nach zwei Partien ist eine Überraschung. Denn die Engländer waren mit vielen Erstligaspielern angereist und galten als Mitfavorit auf den Titel. Aaron Wan-Bissaka, James Maddison oder Phil Foden zählen zu den vielversprechendsten Talenten der Premier League. Die meisten Fußballer aus der rumänischen Startelf spielen hingegen in der heimischen Liga, die vom Niveau weit unter der Premier League anzusiedeln ist.

Umso bemerkenswerter, dass es für Rumänien bereits der zweite Erfolg bei dieser EM war. Im ersten Gruppenspiel hatte das Team ein 4:1 über Kroatien gefeiert. Sicher ist das Weiterkommen damit aber noch nicht. Am Montag duelliert sich Rumänien mit Frankreich um den ersten Platz der Gruppe C.

Auch die deutsche U21 hat gute Aussichten aufs Halbfinale. Das Team von Trainer Stefan Kuntz führt nach dem 6:1 über Serbien am Donnerstag die Gruppe B an.