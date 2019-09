19 Neulinge, fünf Tore Deutsche U21 startet stark in EM-Qualifikation

Die deutsche U21 ist mit einem klaren Sieg in die Qualifikation zur Fußball-EM 2021 gestartet. Im ersten Pflichtspiel nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien setzte sich die neu formierte Auswahl von Trainer Stefan Kuntz in Wales 5:1 (4:0) durch. Robin Hack (19./24./29. Minute), Johannes Eggestein (41.) und Adrian Fein (50.) trafen für Deutschland, Thomas Harris verwandelte einen Handelfmeter für Wales (48.).

Die DFB-Auswahl, die mit nur noch zwei U21-Vize-Europameistern in der Startelf antrat, tat sich zunächst schwer. Wales kam nach und nach besser in die Partie, doch mitten in der stärksten Phase der Briten fiel das Führungstor für den deutschen Nachwuchs durch Hack (19.), der fünf Minuten später mit etwas Glück erhöhte: Sein Schussversuch wurde von einem Waliser ins Tor abgefälscht (24.). Kurz darauf köpfte Hack zum dritten Treffer ein (29.).

Die DFB-Elf präsentierte sich weiter effizient, kurz vor der Pause traf Eggestein per Kopf (41.). Ein Handelfmeter verhalf den Gastgebern noch zum Tor (48.), doch praktisch im Gegenzug traf Fein zum 5:1 (50.).

Im Oktober muss die deutsche Auswahl nach einem Testspiel gegen Spanien in der Qualifikation in Bosnien und Herzegowina antreten. Weitere Gegner sind Moldau und Belgien. Die neun Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde in Ungarn und Slowenien.

Wales - Deutschland 1:5 (0:4)

0:1 Hack (19.)

0:2 Hack (24.)

0:3 Hack (29.)

0:4 Johannes Eggestein (41.)

1:4 Harris (48., Handelfmeter)

1:5 Fein (50.)

Wales: Ratcliffe - Coxe, Poole, Cabango, Norrington-Davies - Burton, Evans (66. Stirk) - Cullen (66. Lewis), Harris, Mooney (86. Cooper) - Johnson (76. Clifton)

Deutschland: Schubert - Ridle Baku, Kilian, Chabot, Schlotterbeck (70. Handwerker) - Janelt - Johannes Eggestein, Fein (59. Burnic), Dorsch (59. Özcan), Hack (70. Makana Baku) - Serra (59. Nmecha)

Schiedsrichter: Musial (Polen)

Gelbe Karte: Burton / -

Zuschauer: 841