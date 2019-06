U21-EM Deutschlands Junioren treffen im Endspiel auf Spanien

Nach dem deutschen Team hat auch Spanien sein Halbfinale bei der U21-Europameisterschaft gewonnen und ist ins Endspiel eingezogen. Gegen Frankreich gewann die Auswahl von Trainer Luis de la Fuente 4:1 (2:1).

Knapp eine halbe Stunde lang sah es gut aus für die Franzosen, Philippe Mateta hatte die Équipe Tricolore in der 16. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht. Doch noch vor der Pause trafen Marc Roca (28. Minute) mit einem Nachschuss aus kurzer Distanz und Mikel Oyarzabal ebenfalls per Elfmeter (45.+5) und drehten das Spiel zugunsten der Spanier.

Der EM-Finalteilnehmer von 2017 traf nicht nur spät in der ersten Hälfte, sondern auch zügig nach Wiederanpfiff: Fabián Ruiz legte quer auf Dani Olmo, der Frankreichs Torwart Paul Bernadoni bezwang (47.). In der 67. Minute, nur vier Minuten nach seiner Einwechslung, legte der ehemalige Wolfsburger Borja Mayoral den vierten spanischen Treffer nach.

Durch den Sieg zieht Spanien ins Finale in Udine am Sonntag ein (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), wo das deutsche Team wartet. Die U21 von Trainer Stefan Kuntz hatte früher am Abend Rumänien 4:2 besiegt. Spanien und Deutschland hatten auch das Finale der vorherigen WM 2017 bestritten, was Deutschland 1:0 durch ein Tor von Mitchell Weiser gewonnen hatte.

Spanien - Frankreich 4:1 (2:1)

0:1 Mateta (16, Foulelfmeter)

1:1 Roca (28.)

2:1 Oyarzabal (45.+5, Foulelfmeter)

3:1 Olmo (47.)

4:1 Mayoral (67.)

Spanien: Sivera - Martin, Núñez, Vallejo, Júnior - Marc Roca, Fabián, Dani Ceballos (74. Carlos Soler), Dani Olmo, Pablo Fornals - Oyarzabal (63. Mayoral)

Frankreich: Bernardoni - Dagba (22. Amian), Konaté, Upamecano, Ballo-Touré - Tousart, Guendouzi, Adelaide, Aouar - Mateta (71. Thuram), Ikoné

Schiedsrichter: Kabakov (Bulgarien)

Gelbe Karten: Júnior, Fabián, Núñez, Martin - Mateta, Thuram