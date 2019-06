U21-EM Titelverteidiger Deutschland gewinnt zum Auftakt gegen Dänemark

Zum Auftakt der U21-EM in Italien und San Marino haben die DFB-Junioren 3:1 (1:0) gegen Dänemark gewonnen. Die Tore für Deutschland in Udine erzielten der Augsburger Marco Richter (28. und 52. Minute) und Luca Waldschmidt vom SC Freiburg (65.). Dänemark traf durch einen Handelfmeter in der 73. Minute, den Robert Skov verwandelte.

Mit diesem Erfolg hat sich die Elf von Trainer Stefan Kuntz eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden beiden Gruppenspiele gesichert. Nur die Ersten der drei Gruppen und der beste Zweite ziehen ins Halbfinale ein, was gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ist.

Der Titelverteidiger von 2017 fand nur schwer ins Spiel. Die Dänen, bei denen der Dortmunder Jacob Bruun Larsen in der Startaufstellung stand, agierten defensiv diszipliniert und zwangen das deutsche Team schon im Spielaufbau zu Fehlern.

Erste Chance, erstes Tor

Die erste gefährliche Aktion sorgte für den Führungstreffer der DFB-Elf: Levin Öztunali, einzig Verbliebener aus dem Finale 2017, spielte den Ball vom rechten Flügel in den Strafraum, wo ihn Maximilian Eggestein zu Richter ablegte. Dessen Schuss aus halbrechter Position wurde von der Wade eines dänischen Abwehrspielers unhaltbar abgefälscht - Daniel Iversen hatte keine Chance, den im linken Eck einschlagenden Ball zu parieren (28. Minute).

Besser lief es für Iversen in der 40. Minute, als er einen Fernschuss von Waldschmidt mit einer schönen Flugeinlage zur Ecke lenken konnte. Alexander Nübel im deutschen Tor musste in der ersten Hälfte nicht eingreifen.

Richter trifft und bereitet vor

In der 52. Minute traf erneut Richter - der Offensivspieler vom FC Augsburg hatte auf einen Rückpass der Dänen spekuliert und lief vom linken Flügel in den Strafraum, ließ seinen Gegenspieler mit einem Haken aussteigen und schoss mit rechts ins linke Eck. Beim 3:0 war Richter ausnahmsweise als Vorlagengeber involviert. Nach seinem Zuspiel auf Waldschmidt lief dieser allein auf Iversen zu und vollendete mit einem feinen Lupfer (65.).

Nach einem Handspiel von Timo Baumgartl auf der Grundlinie entschied der souveräne Schiedsrichter Orel Grinfeld aus Israel auf Strafstoß. Skov vom FC Kopenhagen verwandelte sicher ins rechte Eck (73.). Mehr war für die unterlegenen Dänen nicht mehr zu holen, eine weitere Möglichkeit für einen Treffer gab es nicht, auf der Gegenseite vergab Öztunali in der Nachspielzeit mit einem Flachschuss knapp das 4:1 (90.+4).

In ihrem zweiten Gruppenspiel trifft die deutsche Mannschaft am Donnerstag (21 Uhr, TV: ARD) auf Serbien, das seine Eröffnungspartie überraschend 0:2 gegen Österreich verloren hat.

Deutschland - Dänemark 3:1 (1:0)

1:0 Richter (28.)

2:0 Richter (52.)

3:0 Waldschmidt (65.)

3:1 Skov (73. Handelfmeter)

Deutschland: Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs - M. Eggestein, Maier (46. Neuhaus), Öztunali, Dahoud (80. Serdar), Richter (70. Amiri) - Waldschmidt

Dänemark: Iversen - Kristensen, Nelsson, Rasmussen, Pedersen - Jensen, Billing, Kofod Andersen (70. Abildgaard) - Skov, Ingvartsen, Bruun Larsen

Schiedsrichter: Orel Grinfeld (Israel)

Gelbe Karten: Maier, Henrichs / Ingvartsen, Jensen

Zuschauer: 7131