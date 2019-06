In einem kuriosen Spiel in der Gruppe C hat sich Frankreich 2:1 (0:0) gegen England durchgesetzt. Erst kurz vor Spielende trafen die Franzosen das Tor. Zuvor hatten sie zwei Elfmeter (25. und 66. Minute) verschossen und eine knappe halbe Stunde in Überzahl gespielt. Jonathan Ikoné traf zunächst zum Ausgleich (89.), dann entschied der Engländer Aaron-Wan Bissaka das Spiel mit einem Eigentor. Manchester Citys Phil Foden, mit 19 Jahren der jüngste Spieler bei dem Turnier in Italien, hatte die Engländer mit einer Einzelaktion in Führung gebracht (54.).

In der 25. Minute vergab Moussa Dembélé den ersten Strafstoß für Frankreich, Houssem Aouar setzte den zweiten an den Pfosten (66.). Zwischenzeitlich sah Englands Hamza Choudhury die Rote Karte für ein hartes Foul.

Die gute halbe Stunde in Überzahl konnte die Équipe Tricolore in der stürmischen Schlussphase doch noch nutzen: Nach einem Eckball in der Nachspielzeit verlängerte der Leipziger Innenverteidiger Dayot Upamecano am kurzen Pfosten zu Marcus Thuram, der den Ball mit der Hacke auf das Tor brachte. Wan-Bissakas Klärungsversuch missglückte folgenschwer - der Ball landete im eigenen Tor (90.+5).

Rumänien - Kroatien 4:1 (2:1)

Rumänien hat sich mit einem überraschend deutlichen Sieg gegen Kroatien die Tabellenführung in der Gruppe C gesichert. Das Team überraschte die Auswahl des Vize-Weltmeisters und ging bereits nach elf Minuten in Führung. George Puscas traf per Handelfmeter, den Schiedsrichter Bobby Madden nach Ansicht der Videobilder gegeben hatte. Ianis Hagi erzielte nur Minuten später den zweiten rumänischen Treffer (14.).

Nikola Vlasic gelang zwar der schnelle Anschlusstreffer (18.), doch Rumänien blieb das bessere Team und erhöhte nach der Pause durch zwei weitere Treffer von Tudor Baluta (66.) und Adrian Petre (90.+3).

Am Freitag trifft Rumänien auf England, Kroatien muss gegen Frankreich antreten. Hier finden sie weitere Infos zur U21-Europameisterschaft in Italien.