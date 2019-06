Deutsche U21-Nationalmannschaft Voll auf die Acht

Für Trainer Stefan Kuntz ist Mo Dahoud ein wichtiger Faktor im Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft. "Er kann eine Form von Unterschiedsspieler sein, weil er mit seinen Bewegungen und seiner Technik Akzente setzen kann." Vielleicht war es Absicht, womöglich ist es Kuntz in diesem Moment auch gar nicht bewusst gewesen, jedenfalls nutzte er in diesem einen Satz gleich zweimal ein so simples wie bedeutungsschweres Wörtchen: kann.

In Kuntz' Worten schwingt Hoffnung mit, aber auch ein Appell. Und beides passt recht gut zu Mo Dahoud, diesem famosen Fußballer, der sein Talent schon oft angedeutet hat, es aber nicht konstant abruft - vor allem bei seinem Verein Borussia Dortmund.

Bei dieser EM-Endrunde ist Dahoud der älteste Spieler aller Länder, er ist ganz sicher auch einer der auffälligeren. Er spielt die kurzen wie die langen Pässe mit großer Selbstverständlichkeit, gegen Serbien hat er ein wunderbares Tor geschossen, als er Richtung Tor dribbelte und mit dem rechten Fuß genau ins Eck schlenzte.

Und einmal drehte er sich im Mittelfeld um die eigene Achse, so geschwind, dass drei Serben um ihn herum die Orientierung verloren, dann spielte er den Ball mit der Hacke weiter.

Sechs oder Acht - für Dahoud kein Unterschied

Man könnte Dahoud einen Spielmacher nennen, nur lenkt er das Geschehen nicht mehr von so weit vorne wie Spielmacher das früher getan haben. Er bewege sich gerne zwischen den Räumen, sagt Dahoud. Ob auf der Sechs oder Acht, das sei für ihn kein Unterschied.

Dahoud spielt bisher in allen drei Spielen im 4-3-3 den Part als halblinker Achter im Mittelfeld, halbrechts tut das meist der Mönchengladbacher Florian Neuhaus, ein ähnlich filigraner Spielertyp. Eine Position dahinter, auf der Sechs, agiert Maximilian Eggestein, auch er ein guter Fußballer und kein klassischer Abräumer. Bei seinem Klub Werder Bremen spielt Eggestein oft als Achter, er kann dann seine Dynamik besser ausspielen. Auch Arne Maier, der womöglich als Stammspieler in dieses Turnier gegangen wäre, hätte er sich nicht kurz zuvor verletzt, kann beide Rollen einnehmen. Ein klassischer Sechser aber ist auch er nicht.

Alessandro Sabattini Getty Images Maximilian Eggestein

Überhaupt sucht man den vergeblich im Kader. Einen, der sich vor allem darüber definiert, Räume zu schließen und Bälle zu erobern, hat Kuntz nicht. Zumindest niemanden, der eine Option für die Startelf wäre.

Als es gegen Österreich in der Schlussphase darum ging, Sicherheit in das deutsche Spiel zu bringen, brachte Kuntz den Freiburger Robin Koch, der in der Innenverteidigung und eine Position weiter vorne spielen kann. Und das funktionierte: Koch gewann Zweikämpfe, er eroberte Bälle und beruhigte das Spiel. In der Anfangself hingegen setzt der U21-Trainer Stefan Kuntz voll auf die Acht.

Parallelen zur A-Nationalmannschaft

Womöglich hat sich auch Bundestrainer Joachim Löw zuletzt verstärkt Gedanken darüber gemacht, wie er die drei Positionen in seinem Mittelfeld bestmöglich besetzt. Weil er Probleme auf sich zukommen sah, was die Besetzung der Sechs angeht, hat sich Löw nach der WM 2018 damit beholfen, aus dem eigentlich unverzichtbaren Rechtsverteidiger Joshua Kimmich einen defensiven Mittelfeldspieler zu machen.

"Er wird die Lösung sein für die nahe Zukunft", hat Löw damals gesagt. Kimmich wird es gefreut haben, ihn zog es zu diesem Zeitpunkt schon länger in die Mitte des Spielfelds. Um die zwei Halbpositionen vor ihm bewirbt sich hingegen eine Vielzahl an Spielern: Toni Kroos wird wahrscheinlich lange noch spielen, wenn er fit ist. Leon Goretzka und Ilkay Gündogan haben zuletzt großartig miteinander harmoniert, auch wenn die Gegner nur Weißrussland und Estland hießen. Auch Kai Havertz und Julian Brandt haben bei ihrem Klub Bayer Leverkusen schon gezeigt, dass sie dort spielen können, richtig gut sogar.

Erfolgstrainer auf dem zweiten Bildungsweg Cézaro De Luca DPA U21-Nationaltrainer Kuntz: Der Spielerflüsterer

Der Bundestrainer Löw hat also ebenfalls viele Alternativen für die Acht. Nach dem Ende dieser U21-EM könnten noch zwei weitere hinzukommen: Mo Dahoud und Maximilian Eggestein, beide müssen die Kuntz-Elf verlassen, weil sie dann zu alt sein werden für den Nachwuchs. Ein gelungenes Abschiedsturnier wäre nicht die schlechteste Bewerbung.