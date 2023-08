Nur Spieler am Karriereende und solche, die nicht ehrgeizig genug seien, zieht es nach Ansicht von Čeferin in die Wüste: »Soweit ich weiß, träumen Mbappé und Haaland nicht von Saudi-Arabien«, sagte er mit Blick auf die in Europa spielenden Superstars Kylian Mbappé und Erling Haaland. »Wir werden sehen, was passiert, aber ich glaube nicht eine Sekunde lang, dass dies unsere Wettbewerbe gefährden könnte.«