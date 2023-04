Wenn es wirklich schlecht läuft, könnten die Münchner allerdings sogar am Saisonende ganz ohne Titel dastehen. Tuchel wäre dann der erste Bayern-Coach seit mehr als zehn Jahren, der keine Trophäe gewinnt.

In der Liga liegt der Rekordmeister, der in der vergangenen Woche im DFB-Pokal gegen Freiburg schon den ersten Titel verspielt hatte, zwei Punkte vor Borussia Dortmund. Die Bayern treffen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf die TSG Hoffenheim. Das Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City findet am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr, TV: Dazn) statt.