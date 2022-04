Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union ( Uefa ) hat am Donnerstag die erwartete Reform des Financial Fair Play (FFP) beschlossen. Das häufig kritisierte und oftmals unzureichend umgesetzte FFP wird ab Juni durch eine Nachfolgeregelung ersetzt, die sich »Financial Sustainability« (finanzielle Nachhaltigkeit) nennt.

Vereine dürfen demnach künftig nur noch 70 Prozent ihrer Einnahmen für Kaderkosten ausgeben, inklusive Transfers, Gehälter und Kosten für Spielerberater. Die sogenannte »Kader-Kostenkontrolle« tritt allerdings in drei Stufen in Kraft – von 90 über 80 bis zu den avisierten 70 Prozent im Dreijahresrhythmus bis 2025. Das ist ein Zugeständnis an die Klubs, die seit Jahren davon leben, mehr auszugeben als einzunehmen.