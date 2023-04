»Mit so vielen prominenten Persönlichkeiten über das Spiel und die konkreten Regeln zu sprechen, war sehr spannend«, sagte Völler laut Uefa-Mitteilung. »Die meisten von uns spielen nicht mehr aktiv Fußball, viele waren in anderen Rollen erfolgreich, sodass jeder von uns eine einzigartige Erfahrung mitbringt. Kurz gesagt, ein ausgezeichneter Anfang.« Der Beirat war vom Uefa-Exekutivkomitee während seiner Sitzung Anfang April in Lissabon genehmigt worden.